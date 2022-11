Stel­len­be­set­zung GEWO­BAU: Erlan­ger Kli­ma­li­ste reicht Beschwer­de bei Regie­rung Mit­tel­fran­ken ein

In einem Antrag zum Stadt­rat am 27.10.2022 hat­te die Kli­ma­li­ste gefor­dert, dass in der Stel­len­aus­schrei­bung für die Geschäfts­füh­rung der GEWOBAU…