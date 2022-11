Han­nes Weiß und Anna Peter­sam­mer ver­tei­di­gen ihre Titel

In den Herbst­fe­ri­en ver­an­stal­te­te der SC Egger­bach­tal für sei­ne Schach­pi­ra­ten und ver­eins­lo­se Spie­ler an zwei Tagen wie­der die Jugend­ver­eins­mei­ster­schaf­ten als High­light des Jah­res. Dabei ver­tei­dig­te Han­nes Weiß sei­ne Titel als Jugend­ver­eins­mei­ster, Jugend­blitz- und schnell­schach­mei­ster erfolg­reich. Anna Peter­sam­mer tat es ihm nach in den Mädchenwertungen.

Die Jugend­ver­eins­mei­ster­schaft im klas­si­schen Schach wur­de in zwei Grup­pen mit 3 bzw. 5 Run­den und einer Bedenk­zeit von 90 Minu­ten (Grup­pe A – U20) bzw. 60 Minu­ten (Grup­pe B – U12) je Spie­ler ausgetragen.

In Grup­pe A hol­te Han­nes Weiß drei Sie­ge und sieg­te so sou­ve­rän vor Theo­dor König, der Vor­jah­res­vi­ze Simon Peter­sam­mer besieg­te und Basti­an Trummer, der gegen Theo­dor und Simon jeweils remisierte.

In Grup­pe B mit zehn Teil­neh­mern gab es mit Bern­hard Bald­auf. und Anna Peter­sam­mer gleich zwei Sie­ger. Bei­de sieg­ten vier­mal und trenn­ten sich im direk­ten Duell Remis so dass alle Fein­wer­tun­gen gleich waren. Beson­ders Bern­hard über­rasch­te dabei nicht nur mit sei­ner Platz­ie­rung, son­dern auch mit bein­drucken­der Chan­cen­aus­wer­tung und tak­ti­schem Ver­mö­gen. Anna gewann damit auch die Mäd­chen­wer­tung vor The­re­sa und Anna Knorr. Als bester der Alters­klas­se U10 lan­de­te Liam Taras auf Rang 4, gefolgt von Joshua Ben Hahn und Rio Kay­kaf als besten ver­eins­lo­sen Teilnehmer.

Die Jugend­blitz-VM im Run­den­sy­stem jeder gegen jeden war ein wah­rer 13rundiger Mara­thon mit fünf Minu­ten Bedenk­zeit bei 14 Teil­neh­mern. Han­nes Weiß ver­tei­dig­te auch hier sei­nen Titel ein wei­te­res Mal sicher ohne in Bedräng­nis zu gera­ten. Eine klei­ne Anek­do­te dazu am Ran­de – im Duell mit dem ver­eins­lo­sen Rio Kay­kaf über­sah er im Blit­zei­fer des Gefechts der Jugend­blitz­mei­ster selbst ein Schach, was Rio kor­rekt rekla­mie­ren konn­te, selbst wenn es an sei­ner spä­te­ren Nie­der­la­ge nichts änder­te. Sil­ber im Blit­zen gewann Simon Peter­sam­mer wie im Vor­jahr, vor Theo­dor König, der als Drit­ter einen wei­te­ren Pokal ein­heim­sen konn­te. Niko Mader wur­de U12-Blitz­mei­ster vor Anna Peteram­mer und Leon­hard Zieg­ler. Den U10-Blitz­mei­ster­ti­tel hol­te Liam Taras vor Joshua Ben Hahn und Rio Kay­kaf, der auch bester ver­eins­lo­ser Spie­ler wur­de. Die Mäd­chen­blitz­wer­tung ent­schied ein wei­te­res Mal Anna Peter­sam­mer für sich, vor Lin­da Hoff­mann und Johan­na Anderl.

Im Jugend­schnell­schach, im Schwei­zer System in sie­ben Run­den mit 20 Minu­ten Bedenk­zeit aus­ge­tra­gen, ent­schied ein wei­te­res Mal für sich. Jugend­schnell­schach­vi­ze­mei­ster wur­de wie im Vor­jahr Basti­an Trummer vor Simon Peter­sam­mer. Den Mäd­chen­po­kal hol­te Anna Peter­sam­mer, die in der U12-Wer­tung jedoch einem star­ken Leon­hard Zieg­ler, dem als Gesamt­vier­ten eine Remis­über­ra­schung gegen Simon gelang, den Vor­tritt las­sen muss­te. Bern­hard Bald­auf bestä­tig­te sei­ne gute Form als Drit­ter in der U12. U10-Schnell­schach­mei­ster wur­de Rio Kay­kaf (ver­eins­los) vor Jere­my Fin Hahn und Liam Taras.

