Besuch aus Mini­ste­ri­en am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz

Anna Stolz, Staats­se­kre­tä­rin im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Unter­richt und Kul­tus, und Thor­sten Glau­ber, Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz, nah­men sich viel Zeit, um ver­schie­de­ne The­men am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz mit Schü­lern, Lehr­kräf­ten und der Schul­lei­tung zu bespre­chen. Als Ver­tre­ter der Stadt Eber­mann­stadt war auch der 3. Bür­ger­mei­ster Richard Wie­gärt­ner anwesend.

Gleich nach­dem Anna Stolz und Thor­sten Glau­ber am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz gegen die Mit­tags­zeit ein­ge­trof­fen waren, gab Schul­lei­ter Sieg­fried Reck zuerst einen Über­blick über die Schü­ler- und Leh­rer­schaft sowie die aktu­el­le Klas­sen­bil­dung des GFS. Im Anschluss lern­ten bei­de auch die Her­aus­for­de­run­gen und vie­len Vor­zü­ge einer Schu­le im länd­li­chen Raum ken­nen, eben­so wur­de die aktu­el­le Situa­ti­on der Per­so­nal­ge­win­nung und der digi­ta­len Aus­stat­tung diskutiert.

Danach stell­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler unter­schied­lich­ster Klas­sen bzw. Pro­jekt­grup­pen ihre Arbeit und ihre per­sön­li­chen Erfah­run­gen am GFS vor. Den Start mach­ten Schü­ler der aktu­el­len Ein­füh­rungs­klas­se. Die Ein­füh­rungs­klas­se wird in die­sem Schul­jahr im gesam­ten Land­kreis Forch­heim aus­schließ­lich am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz ange­bo­ten. Dies hat Kon­se­quen­zen auf die Zusam­men­set­zung, die Fahrt­we­ge und vie­les mehr. Die Schü­ler über­zeug­ten Stolz und Glau­ber, dass sie bereits sehr gut ange­kom­men und inte­griert sind, aber natür­lich inhalt­lich am Ball blei­ben müs­sen. Ihre per­sön­li­chen Zie­le möch­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Errei­chen des Abiturs, wel­ches ein spä­te­res Stu­di­um, mehr­fach wur­de hier das Medi­zin­stu­di­um genannt, ermöglicht.

Wei­te­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler stell­ten dann die vie­len Akti­vi­tä­ten des Fuß­ball­Lehr­Zen­trums am GFS dar. Sie freu­ten sich, dass nun nach Coro­na hof­fent­lich wie­der das Tur­nier in San Mari­no besucht wer­den kann. Ein ganz beson­de­res Anlie­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler war es, dass sie ähn­lich wie Gesamt­schu­len, mit schul­über­grei­fen­den Teams an Wett­be­wer­ben teil­neh­men dür­fen. Frau Stolz ver­sprach, die­ses Anlie­gen „mit­zu­neh­men“.

Eine wei­te­re Schü­ler­grup­pe prä­sen­tier­te ihr Pro­jekt, wel­ches sie gemein­sam mit drei wei­te­ren baye­ri­schen Schu­len in Koope­ra­ti­on mit dem Justiz­mi­ni­ste­ri­um und dem Beauf­trag­ten der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung für jüdi­sches Leben und gegen Anti­se­mi­tis­mus, Dr. Lud­wig Spa­en­le, anläss­lich des 60-jäh­ri­gen Eich­mann­tri­bu­nals durch­führ­ten und im Herbst letz­ten Jah­res der Israe­li­schen Gene­ral­kon­su­lin Car­me­la Shamir und dem Justiz­mi­ni­ster Georg Eisen­reich in Mün­chen im Justiz­pa­last vor­stel­len durf­ten. Die Schü­le­rin­nen über­ga­ben abschlie­ßend jeweils ein Pro­jekt­be­gleit­heft an Stolz und Glau­ber wel­ches die­se Pro­jekt­ar­beit ent­hält und hier­mit auch einer grö­ße­ren Öffent­lich­keit zugäng­lich macht. So ver­weist auch die Inter­net­sei­te der Holo­caust-Gedenk­stät­te Yad Vashem auf das Projektergebnis.

Die­sel­ben Schü­ler­kin­nen stell­ten zudem ihre Inter­net­sei­te will​kom​men​.gfs​-ebs​.de vor, die sie im letz­ten Jahr für alle ukrai­ni­schen Flücht­lin­ge erstellt hat­ten, damit die­se sich in Eber­mann­stadt und Umge­bung selbst­stän­dig, leicht und schnell zurecht­fin­den und sich dadurch schnel­ler inte­grie­ren können.

Das „Team Your School“, das sich gegen Ras­sis­mus enga­giert und für Zivil­cou­ra­ge ein­setzt, beein­druck­te Stolz und Glau­ber durch krea­ti­ve Ideen und Pro­jek­te im schu­li­schen All­tag. Pia Jäger, die aus­ge­bil­de­te Wer­te­bot­schaf­te­rin des GFS, berich­te­te von ihren Maß­nah­men, z.B. der aktu­ell ent­stan­de­nen „Wer­te-Wim­pel-Ket­te“, wel­che im Moment die Schul­au­la schmückt. Eben­so stell­te sie ihre Zie­le für das aktu­el­le Schul­jahr dar.

Beson­ders war der Umwelt­mi­ni­ster begei­stert vom Auf­tritt der Schu­lim­ke­rei, deren Schü­ler ins­be­son­de­re vie­le Anschau­ungs­ob­jek­te mit­brach­ten. Daher lie­ßen es sich Glau­ber und Stolz nicht neh­men, selbst Hand anzu­le­gen um Waben sowie Gerät­schaf­ten genau­er zu unter­su­chen. Erfreut waren die bei­den Poli­ti­ker auch dar­über, dass sie noch zwei Glä­ser selbst­er­zeug­ten Honig der Schu­lim­ker mit nach Hau­se neh­men durften.

Beein­druckt von der gro­ßen Schü­ler­zahl der Arbeits­grup­pe Schu­lim­ke­rei lob­te der Umwelt­mi­ni­ster Glau­ber die­ses pra­xis­be­ton­te Pro­jekt der Schu­le und beton­te die Wich­tig­keit, die­sen Weg auch wei­ter zu för­dern. Die Schü­ler, so Glau­ber, „sol­len sich die­sen Idea­lis­mus und die­se Natur­ver­bun­den­heit auch wei­ter­hin bewah­ren, denn jede Bie­ne ist eine gute Biene.“.

Der Schul­lei­ter Sieg­fried Reck bedank­te sich bei allen Schü­le­rin­nen und Schü­lern sowie den ver­ant­wort­li­chen Lehr­kräf­ten für die außer­ge­wöhn­li­chen Dar­stel­lun­gen, bei Frau Stolz und Herrn Glau­ber für ihren Besuch und resü­mier­te, dass das Gym­na­si­um als Schu­le im länd­li­chen Raum den Schü­le­rin­nen und Schü­lern neben einer fun­dier­ten schu­li­schen gym­na­sia­len Aus­bil­dung noch vie­le wei­te­re Mög­lich­kei­ten bie­tet, sich dar­über hin­aus zu enga­gie­ren und so wich­ti­ge Lebens­kom­pe­ten­zen aufzubauen.

Alle Betei­lig­ten freu­ten sich über die kurz­wei­li­ge und gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung. Frau Stolz freu­te sich, über der­ar­ti­ge direk­te Kon­tak­te mit den Schu­len und Ein­blicke in deren Arbeit und Her­aus­for­de­run­gen zu bekom­men und bot Schul­lei­ter Reck spon­tan an, ger­ne wie­der nach Eber­mann­stadt zu kommen.