„50 Jah­re CSU Lan­gen­sen­del­bach sind auch ein Fest der Demokratie“

Besuch von Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann zum 50-jäh­ri­gen Bestehen des CSU Orts­ver­ban­des Lan­gen­sen­del­bach und Ein­trag ins gol­de­ne Buch der Gemeinde

Zum 50-jäh­ri­gen Grün­dungs­fest des CSU-Orts­ver­ban­des Lan­gen­sen­del­bach konn­te Orts­vor­sit­zen­der Jochen Düsel den Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann als Ehren­gast und Fest­red­ner im bis auf den letz­ten Platz gefüll­ten Saal des Gast­ho­fes Zamet­zer will­kom­men hei­ßen. CSU-Kreis­vor­sit­zen­der und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann hat­te sei­ne Kon­tak­te zur Staats­re­gie­rung bestens genutzt und so kam der Innen­mi­ni­ster der Bit­te sei­nes Frak­ti­ons­kol­le­gen und des Orts­ver­ban­des sehr ger­ne nach. „Von mei­nem Wohn­ort am Ran­de von Erlan­gen-Sieg­litz­hof ist es schließ­lich nur ein Kat­zen­sprung, ich kom­me hier ja regel­mä­ßig vor­bei und ken­ne auch die ört­li­che, her­vor­ra­gen­de Gastro­no­mie sehr gut“, zeig­te sich der Innen­mi­ni­ster ortskundig.

Neu für ihn waren aller­dings die sanier­ten Räum­lich­kei­ten im Rat­haus der Kom­mu­ne. Die hat­te ihm Bür­ger­mei­ster Oswald Sie­ben­haar gezeigt, als sich der Staats­mi­ni­ster im Sit­zungs­saal in das Gol­de­ne Buch der Gemein­de ein­trug. Zu Fuß ging es durch Lan­gen­sen­del­bach dann hin zum Fest­saal, in den der Ehren­gast dann unter den Klän­gen der Ebers­ba­cher Musi­kan­ten stan­des­ge­mäß ein­zog. Vor­sit­zen­der Jochen Düsel konn­te neben Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Hof­mann mit Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tho­mas Sil­ber­horn, Land­rat Her­mann Ulm, Bür­ger­mei­ster Oswald Sie­ben­haar und sei­nen Stell­ver­tre­ter Mat­thi­as Kern, der CSU-Listen­kan­di­da­tin für die Land­tags­wahl, Kreis­rä­tin und stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de der Frau­en­uni­on Ker­stin Nest­ro­jil begrü­ßen. Sein beson­de­rer Gruß galt den Abord­nun­gen der CSU-Orts­ver­bän­de des Umkrei­ses sowie der ört­li­chen Vor­sit­zen­den der Frau­en­uni­on, Hed­wig Güth­lein. Die ört­li­che Frau­en­uni­on fei­ert mit dem Orts­ver­band eben­falls ein Jubi­lä­um, sie wur­de vor 20 Jah­ren aus der Tau­fe gehoben.

Sei­nen Rück­blick über den Wer­de­gang des Orts­ver­ban­des begann Düsel selbst­ver­ständ­lich mit dem Grün­dungs­tag am 01. Mai 1972. Von den dama­li­gen elf Grün­dungs­mit­glie­dern ist heu­te nur noch Hans Schorr als letz­tes leben­des Grün­dungs­mit­glied Zeit­zeu­ge. In den fünf Jahr­zehn­ten hat der Orts­ver­band viel bewegt, unab­hän­gig davon, wer gera­de Bür­ger­mei­ster war, zeig­te Düsel anhand von vie­len Bei­spie­len auf. CSU-Kreis­vor­sit­zen­der Micha­el Hof­mann bestä­tig­te die her­vor­ra­gen­de Arbeit des gro­ßen Orts­ver­ban­des, der – pas­send zum Jubi­lä­ums­jahr – zur­zeit genau 50 Mit­glie­der zählt. „50 Jah­re CSU Lan­gen­sen­del­bach sind auch ein Fest der Demo­kra­tie“, rief Hof­mann den Fest­gä­sten und Mit­glie­dern des Orts­ver­ban­des zu. Mehr denn je gel­te es, den Fein­den der Demo­kra­tie entgegenzutreten.

Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann beton­te in sei­ner Fest­re­de, dass der Slo­gan „Näher am Men­schen“ für die CSU eben nicht nur ein Spruch, son­dern Ver­pflich­tung sei. Dies wer­de auch durch die vie­len Orts­ver­bän­de – wie eben hier in Lan­gen­sen­del­bach – gelebt. „Kei­ne ande­re Par­tei oder Grup­pie­rung ist so auf­ge­stellt, immer unmit­tel­bar prä­sent und ansprech­bar“, hob Herr­mann her­vor. „Wir sind nach wie vor Volks­par­tei. Demo­kra­tie funk­tio­niert eben mal von unten nach oben. Dafür steht die CSU in Lan­gen­sen­del­bach, dafür ste­hen alle CSU-Orts­ver­bän­de, dafür steht die CSU!“, so der Innen­mi­ni­ster, des­sen Rede mehr­mals von star­kem Applaus unter­bro­chen wur­de. Lob gab es sei­tens des Innen­mi­ni­sters aber auch für Micha­el Hof­mann, der in Mün­chen eine „her­vor­ra­gen­de Arbeit“ als Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ter und in sei­ner Funk­ti­on als Bür­ger­be­auf­trag­ter der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung lei­ste. „Der Land­kreis Forch­heim hat nicht umsonst eine Arbeits­lo­sen­quo­te, die mit 2,8% weit unter dem baye­ri­schen Durch­schnitt von 3,3% liegt“, sag­te Herr­mann. Eben­so wich­tig wie Wohl­stand sei aber auch Sicher­heit. Hier lei­ste­ten die Baye­ri­schen Poli­zei­kräf­te her­vor­ra­gen­de Arbeit. Zusam­men mit ver­läss­li­cher Poli­tik, die der Poli­zei den Rücken stär­ke und sie auch auf hohem Niveau aus­stat­tet, könn­ten die Men­schen hier im sicher­sten Bun­des­land leben. In Groß­städ­ten genau­so wie in Langensendelbach.

Gemein­sam mit Jochen Düsel und MdL Micha­el Hof­mann führ­te der Ehren­gast die Ehrun­gen der lang­jäh­ri­gen und ver­dien­ten Mit­glie­der durch. Grün­dungs­mit­glied Hans Schorr wur­de für sei­ne 50-jäh­ri­ge Par­tei­zu­ge­hö­rig­keit mit einer Ehren­ur­kun­de aus­ge­zeich­net. Er war 17 Jah­re lang Orts­vor­sit­zen­der, 27 Jah­re gehör­te er dem Gemein­de­rat und 26 Jah­re dem Kreis­rat an. Klaus Krug, der erste Arzt in der Ort­schaft, wur­de für 40-jäh­ri­ge Par­tei­treue geehrt, eben­so wie „JU-Urge­stein“ Hans Güth­lein. Urkun­den für 25-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft in der CSU beka­men Wil­li­bald Hof­mann, Hans Böh­ner, Roland Wer­ner, Man­fred Güth­lein, Alfred Schnei­der und Heinz Nägel. Das Grün­dungs­mit­glied der Frau­en­uni­on im Ort, Anne­lo­re Schnei­der, bekam eine Aus­zeich­nung für 20-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft und die aktu­el­le Frau­en­uni­ons­vor­sit­zen­de Hed­wig Güth­lein ist seit zehn Jah­ren Par­tei­mit­glied.