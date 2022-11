Stadt­rat Chri­sti­an Schuh, ver­hei­ra­tet, drei Kin­der, Diplom-Inge­nieur, selbst­stän­di­ger Unter­neh­mens­be­ra­ter und Inte­rims­ma­na­ger, fei­ert am Sams­tag, 12. Novem­ber, sei­nen 40. Geburts­tag. Der Jubi­lar gehört dem Stadt­rat Bay­reuth seit Mai 2020 an und ist stell­ver­tre­ten­der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der Stadt­rats­frak­ti­on Jun­ges Bay­reuth (JB). Schuh ist Mit­glied im Kon­zes­si­ons­ver­ga­be­aus­schuss, Per­so­nal­aus­schuss, Umwelt­aus­schuss und Ver­kehrs­aus­schuss des Stadt­rats. Er gehört den Kom­mis­sio­nen für die Städ­te­part­ner­schaft mit La Spe­zia, für Abfall­wirt­schaft, für Rad- und Fuß­we­ge­pla­nung, sowie der Sport­kom­mis­si­on, Stadt­ent­wick­lungs­kom­mis­si­on und Kom­mis­si­on zur Umbe­nen­nung von Stra­ßen an. Dar­über hin­aus ist er Mit­glied des Senio­ren­bei­rats, des Bei­rats für nach­hal­ti­ge und stadt­kli­ma­ge­rech­te Pla­nung und Stadt­ent­wick­lung, des Auf­sichts­rats der GEWOG und der Ver­bands­ver­samm­lung des Kran­ken­haus­zweck­ver­bands Bay­reuths. Schuh ist zudem Jugendpfleger.