Baye­ri­scher Cam­ping­tag Inter­na­tio­nal SMART 2022 zwei­ter Akt: Die seit 16 Jah­ren eta­blier­te und impuls­ge­ben­de Fach­ta­gung prä­sen­tiert sich in die­sem Jahr als Rei­se mit drei Sta­tio­nen. Zum zwei­ten Akt tref­fen sich die Teil­neh­mer vom 08. bis 10. Novem­ber 2022 zur Fach­ta­gung im dies­jäh­ri­gen „leich­ten For­mat“ im ober­frän­ki­schen Ebrach.

Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an Unter­neh­mer, Tou­ri­sti­ker, Betrei­ber von Cam­ping­an­la­gen und Wohn­mo­bil­hä­fen sowie Gemein­de­ver­tre­ter aus dem süd­li­chen Bun­des­ge­biet und den umlie­gen­den Nachbarländern.

Sie ver­spricht in einer pra­xis­ori­en­tier­ten Mischung aus Impuls­vor­trä­gen mit aktu­el­len The­men rund um einen Cam­ping­be­trieb, Work­shops und einer beglei­ten­den Fach­aus­stel­lung den inten­si­ven Aus­tausch zwi­schen allen Mitwirkenden.

SMART 2022 steht im Ein­zel­nen für:

Smar­tes Format

Sehr per­sön­li­che Veranstaltung

Viel Zeit für Dis­kus­si­on und Aus­tausch unter Kolleg:innen

Mit­glie­der­ver­samm­lung plus

Son­der­schau Cam­pingleit­sy­stem & Digitalisierung

Smar­te Fachausstellung

Aktu­el­le The­men aus der Branche

Teil­wei­se online Übertragung

Smar­tes Erleb­nis­pro­gramm mit Besich­ti­gun­gen, Bier- und Weinprobe

Her­aus­for­de­run­gen im Digi­tal­zeit­al­ter und in Krisenzeiten

Mit den Schwer­punk­ten Cam­pingleit­sy­stem und Digi­ta­li­sie­rung ste­hen top­ak­tu­el­le The­ma­ti­ken im Fokus. Eben­so bri­sant die Situa­ti­on um die Ver­än­de­run­gen im Ener­gie­markt. Wohin geht die Rei­se der Prei­se? Wel­che Chan­cen bestehen gegen den Kosten­druck? Wie steht es um Nach­hal­tig­keit und Ver­sor­gungs­si­cher­heit, einer smar­ten Anla­gen­tech­nik, um Moni­to­ring, und wel­che alter­na­ti­ven Brenn­stof­fe bie­ten sich an? Wie kann die Cam­ping­wirt­schaft der aktu­el­len und kom­men­den Kri­sen begeg­nen? Wie weit ist dabei Ener­gie­aut­ar­kie und Kli­ma­neu­tra­li­tät zu verwirklichen?

Immer im Bil­de und zeitlos

Smart gewor­den ist außer­dem schon lan­ge die Foto­gra­phie. Hier­zu gibt es Tricks und Kniffs aus der Pra­xis für Unter­neh­mer rund um die Smart­pho­ne-Foto­gra­fie für gelun­ge­ne Auf­nah­men von Anla­ge und Ange­bot sowie Schnapp­schüs­se aus dem Cam­ping­le­ben. Aber – „Alles was Recht ist“, auch der Dau­er­bren­ner im Rei­se­ge­päck des Baye­ri­schen Cam­ping­ta­ges ist heu­er wie­der dabei. Fra­gen und Ant­wor­ten auf juri­sti­sche Fra­gen rund um den Cam­ping­platz sind immer ein top­ak­tu­el­les Thema.

Rei­se­sta­tio­nen

Der erste Akt der Rei­se des Baye­ri­schen Cam­ping­ta­ges Inter­na­tio­nal 2022 fand bereits im Okto­ber in Form einer Stu­di­en­rei­se über Bay­ern und Öster­reich nach Slo­we­ni­en statt. Dabei gab es im Rah­men von Besu­chen auf meh­re­ren Anla­gen Ein­blicke in ver­schie­de­ne Cam­ping­platz­kon­zep­te sowie in den Fer­ti­gungs­pro­zess moder­ner Cam­ping­ge­fähr­te und ‑domi­zi­le im Adria Werk in Kanizarica.

Der Aus­tra­gungs­ort Ebrach für Akt zwei liegt etwa in der geo­gra­phi­schen Mit­te der Rei­se, und somit in Bay­erns nörd­lich­ster tou­ri­sti­schen Regi­on, in Fran­ken. Die Lage an der Gren­ze zwi­schen Bier- und Wein­fran­ken, zwi­schen dem Welt­kul­tur­er­be Bam­berg und der Resi­denz­stadt Würz­burg, die orts­ei­ge­ne Anla­ge des Zister­zi­en­ser­klo­sters und die angren­zen­de Wan­der­re­gi­on Stei­ger­wald bil­den deren tou­ri­sti­schen Eckpfeiler.

Den Abschluss mit dem drit­ten Akt bil­det schließ­lich der gemein­sa­me Besuch von süd­deut­schen Cam­ping­un­ter­neh­mern auf dem Nord­deut­schen Cam­ping­tag in Tra­ve­mün­de, sozu­sa­gen die „nor­di­sche Kom­bi­na­ti­on“ mit dem Baye­ri­schen Cam­ping­tag International.

Kon­takt

Ver­an­stal­ter: Lan­des­ver­band der Cam­ping­wirt­schaft in Bay­ern e.V. (LCB)

Georg Spät­ling, Vorsitzender

Im Tal 13 – 91278 Pottenstein

Tel.: +49 9242–1788