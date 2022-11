Katho­lisch oder evan­ge­lisch – die Krap­fen zei­gen es an

Zum 900 Jahr-Jubi­lä­um von Kun­reuth haben Joa­chim Hänt­z­schel und Eber­hard Hei­ser einen fil­mi­schen Nach­trag vor­wie­gend hei­te­rer Art geschaffen.

von unse­rem Mit­ar­bei­ter Mike Wuttke

Die Men­schen in den Mit­tel­punkt der Gemein­de stel­len. Das war der Wunsch vie­ler Akteu­re bei der Gestal­tung des Orts­ju­bi­lä­ums von Kun­reuth mit dem Blick auf 900 ereig­nis­rei­che Jah­re. Es wur­den Jubi­lä­ums­ga­zet­ten her­aus­ge­ge­ben, es gab eine Bil­der­aus­stel­lung mit zahl­rei­chen Foto­do­ku­men­ten, und bei der Bege­hung der Hör-Pfa­de gab es viel über die Ent­wick­lung des Ortes zu erfah­ren. Im Nach­klang kam jetzt ein fil­mi­scher Streif­zug „ern­ster und locke­rer Art durch die Histo­rie“ hinzu.

Am Wochen­en­de hat­te der Film, in rein pri­va­ter Initia­ti­ve von Fil­me­ma­cher Joa­chim Hänt­z­schel und dem „Forch­hei­mer Nacht­wäch­ter“ Eber­hard Hei­ser geplant und in Sze­ne gesetzt, im Gemein­de­haus von Kun­reuth sei­ne Urauf­füh­rung. Es ist ein gelun­ge­ner Abschluss des Jubi­lä­ums­jah­res, das eigent­lich 2020 gefei­ert wer­den soll­te, aber durch die Beschrän­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie in die Ver­län­ge­rung gescho­ben wurde.

Das Inter­es­se an den bei­den Aben­den war rege. Vie­le Besu­cher, die in dem 45-Minu­ten-Werk eine „Rol­le spiel­ten“ woll­ten sehen, wie sie in Sze­ne gesetzt waren. Zur Pre­miè­re konn­te Eber­hard Hei­ser Land­rat Dr. Her­mann Ulm (ein Kun­reu­ther) und den Forch­hei­mer Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein begrü­ßen. Bür­ger­mei­ster Ernst Stri­an bedien­te Lap­top und Bea­mer und wirk­te auch in eini­gen Sze­nen mit.

Ein­blicke in Leben und Eigenheiten

Eber­hard Hei­ser, der mit sei­ner Fami­lie eini­ge Jah­re in Kun­reuth gewohnt hat­te, war für einen Vor­trag ange­fragt wor­den. Er woll­te nicht die 900 Jah­re Revue pas­sie­ren las­sen, die bereits die Leh­re­rin, Kreis­rä­tin und Ehe­frau des Pfar­rers, Regi­na Bul­lemer-Hanke nie­der­ge­schrie­ben hat­te, son­dern über­leg­te sich Ein­blicke in das Leben und die Eigen­hei­ten der Kun­reu­ther. Schließ­lich kam ihm die Idee, die­se Ein­blicke zusam­men mit Joa­chim Hänt­z­schel, der über einen Film­club in Wies­ba­den zu sei­nem Hob­by kam und es in 20 Jah­ren per­fek­tio­nier­te, fil­misch umzusetzen.

Das Gan­ze geschieht mit Rück­griff auf geschicht­li­che Fak­ten, auf Bekann­tes und Unbe­kann­tes, auf das was so dem Volks­mund ent­springt und auf das, was man den Kun­reu­thern nach­sagt. Dabei schlüpft der Forch­hei­mer Nacht­wäch­ter in die Rol­le des Zeit­zeu­gen, um in die dörf­li­che Sze­ne­rie von Lukas-Kir­che, Schloss, Schnaps­bren­ne­rei, Gemein­de­la­den oder Trach­ten­stu­be ein­zu­tre­ten. Eber­hard Hei­ser zeigt dabei sein Talent, alles in Reim­form gie­ßen zu kön­nen, so wie man ihn vom Forch­hei­mer Weih­nachts­markt kennt. Meist augen­zwin­kernd, manch­mal mit erho­be­nem Zei­ge­fin­ger, dabei Pikan­tes aus dem All­zu­mensch­li­chen nicht verschweigend.

Katho­li­sches Blut dickflüssiger?

Her­vor­ge­ho­ben wird immer wie­der die Rol­le der Gemein­de in der Refor­ma­ti­on und die Tat­sa­che, dass das evan­ge­li­sche Kun­reuth eine Enkla­ve in der sie umge­ben­den katho­li­schen Gemein­den dar­stellt. So will der Nacht­wäch­ter vom ört­li­chen Arzt wis­sen, wel­ches kon­fes­sio­nel­le Blut dick- oder dünn­flüs­si­ger ist, und im dörf­li­chen Laden lässt er sich die Form der katho­li­schen (Knie-) und evan­ge­li­schen (Kis­sen-) Krap­fen zei­gen. Das Schloss derer von Egloff­stein spiel­te ein­mal eine denk­wür­di­ge Rol­le, als es der Maro­deur Alci­bia­des aus Kulm­bach nie­der­brann­te und 39 männ­li­che Per­so­nen im Obst­gar­ten auf­hän­gen ließ. Im Bau­ern­krieg war das unter­drück­te länd­li­che Volk auch gegen den Adel in Kun­reuth gezo­gen. Für die Film­sze­ne stell­ten sich eini­ge Kom­par­sen aus Forch­heim zur Ver­fü­gung, für die „Bewaff­nung“ stell­te Heinz Söhn­lein aus Burk bäu­er­li­ches Gerät zur Verfügung.

Nicht uner­wähnt ließ Hei­ser, dass Kun­reuths Bevöl­ke­rung zu einem Drit­tel aus Juden bestand, die Syn­ago­ge und Schu­le betrie­ben, dass ein gro­ßer Sohn, Fried­rich von Mül­ler, es zum Staats­kanz­ler des Groß­her­zog­tums Sach­sen-Wei­mar-Eisen­ach brach­te und ein enger Freund Goe­thes wur­de, und dass Kun­reuth gleich zwei Land­rä­te her­vor­brach­te, näm­lich Fritz Stri­an und Her­mann Ulm.

In eini­gen Sze­nen beglei­ten Musi­kus Franz Josef Saam und Her­mann Ulm an der Kun­reu­ther Orgel, der Kir­chen­chor und die A capel­la-Grup­pe „Trou­ba­dour“ tre­ten gesang­lich her­vor, wäh­rend vom Posau­nen­chor bei der Kon­fir­ma­ti­on lei­der nur die Musi­ker zu sehen sind. Egal. Es gab viel Bei­fall und Dan­kes­wor­te samt Prä­sen­te für die bei­den Filmemacher.