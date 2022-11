Am Wochen­en­de fin­den fol­gen­de Bas­ket­ball­spie­le statt:

Bezirks­li­ga U16 männ­lich: 12.11.2022 12:30, ATS Kulm­bach – SpVgg Rattelsdorf

Bezirks­li­ga U14 männ­lich: C 12.11.2022 15:00, TSV Lud­wigs­stadt – ATS Kulmbach

Kreis­li­ga Her­ren A: 12.11.2022 15:00, ATS Kulm­bach 2 – SV Zapfendorf

Bezirks­li­ga Damen: 12.11.2022 16:45, BBC Bay­reuth 2 – ATS Kulmbach

Bezirks­li­ga U18 männ­lich: 12.11.2022 17:00, ATS Kulm­bach a.K. – SV Pett­stadt a.K.

Bay­ern­li­ga Her­ren Nord (ByLHN): 12.11.2022 20:00, Reg­nitz­tal Bas­kets 2 – ATS Kulmbach

Vor­be­richt Her­ren 1:

Nach einer drei­wö­chi­gen Pau­se geht es für die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach in der Bay­ern­li­ga Nord gegen den bis dato unge­schla­ge­nen Tabel­len­füh­rer, die Reg­nitz­tal Bas­kets 2. In der ver­gan­ge­nen Sai­son konn­ten sich die Spie­ler von Trai­ner Chri­stoph Jung­bau­er nach lan­gem Kampf in Reg­nitz­tal durch­set­zen und die star­ke Mann­schaft aus dem Kreis Bam­berg bezwin­gen. Um die­sen Coup zu wie­der­ho­len muss die Kulm­ba­cher Mann­schaft früh ihren Rhyth­mus wie­der­fin­den und das Spiel bis zum Ende offen hal­ten und gleich­zei­tig die star­ken Schüt­zen der Reg­nitz­ta­ler kontrollieren.

ATS Kulm­bach: Moritz Gareis, Tim Koths, Niklas Jung­bau­er, Ramon Arlt, Ste­fan Pas­sing, David Brown, Felix Pietsch, Mar­cus Mal­lanik, Leo­nard Mit­chell, Noah Weisheit