Am 1. März 2023 star­tet das neue Seme­ster an der Teil­zeit­schu­le Kulmbach

Den Haus­halt effi­zi­en­ter gestal­ten, Finan­zen im Griff haben, Fami­lie und Beruf unter einen Hut brin­gen. Dazu nach­hal­tig wirt­schaf­ten sowie regio­na­le Lebens­mit­tel krea­tiv und der Sai­son ent­spre­chend ver­ar­bei­ten. Dies und noch viel mehr wird in der ein­se­mest­ri­gen Land­wirt­schafts­schu­le, Abt. Haus­wirt­schaft in Kulm­bach vermittelt.

Info­ver­an­stal­tun­gen online und in Prä­senz infor­mie­ren über die Fachschule

Nut­zen Sie die Mög­lich­keit, sich über die Fach­schu­le zu infor­mie­ren. Sie bekom­men Infor­ma­tio­nen zum Ablauf, Ein­blick in die Fächer und eine Kosten­über­sicht. Natür­lich bleibt auch genü­gend Zeit, um offe­ne Fra­gen zu klä­ren. Es fin­den sowohl Ver­an­stal­tun­gen online als auch in Prä­senz statt. Den Link für die Online­ver­an­stal­tung, bekom­men Sie kurz vor­her per Mail zugesandt.

Online-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen:

Diens­tag, 15. Novem­ber 2022, 18:00 Uhr

Don­ners­tag, 17. Novem­ber 2022, 10:00 Uhr

Anmel­dung:

https://​www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​h​a​u​s​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​2​7​4​9​7​9​/​i​n​d​e​x​.​php