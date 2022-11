Auch für das Jahr 2023 publi­ziert die Baye­ri­sche Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te Gud­run Bren­del-Fischer, MdL einen Inter­kul­tu­rel­len Kalen­der. Die­ser zeigt die Viel­falt von Fei­er- und Gedenk­ta­gen ver­schie­de­ner Reli­gio­nen und Kul­tu­ren, ent­hält gesetz­li­che Fei­er­ta­ge und wei­te­re Gedenk­ta­ge sowie die baye­ri­schen Schul­fe­ri­en. „Ob an Schu­len, in Kin­der­gär­ten oder am Arbeits­platz, über­all dort, wo unter­schied­li­che Welt­re­li­gio­nen und Gebräu­che auf­ein­an­der­tref­fen, för­dert das Wis­sen über Feste und Riten den Aus­tausch und das gegen­sei­ti­ge Ver­ständ­nis“, sagt Bren­del-Fischer. „Es freut mich, dass der Kalen­der jedes Jahr auf gro­ßes Inter­es­se stößt und Vor­ur­tei­le abbau­en hilft, denn dies ist die beste Basis für ein fried­li­ches Miteinander.“

Der Inter­kul­tu­rel­le Kalen­der 2023 kann unter https://​inte​gra​ti​ons​be​auf​trag​te​.bay​ern​.de/​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n​en/ her­un­ter­ge­la­den oder in Papier­form (For­mat A1, beschreib­ba­res Papier auf A4 gefal­tet) im Büro der Abge­ord­ne­ten in Bay­reuth in der Edu­ard-Bay­er­lein-Stra­ße 5 kosten­los abge­holt wer­den. Der Kalen­der ent­hält eine Aus­wahl und erhebt kei­nen Anspruch auf Vollständigkeit.