Nach­dem an den vor­her­ge­hen­den bei­den Wochen­en­den schon Erik Kno­nietz­ko und Dani­el Pic­con, bei­de aus Bad Staf­fel­stein, mit ihren Bands in…

Streu­obst­markt in Bad Staf­fel­stein

Regio­na­li­tät und Fri­sche am Sonn­tag, 30. Okto­ber 2022 am Grü­nen Zen­trum Der dies­jäh­ri­ge Streu­obst­markt in Bad Staf­fel­stein bie­tet wie­der eine…