Nach einer durch die Coro­na-Pan­de­mie beding­ten Pau­se star­tet am Sams­tag, 12. Novem­ber 2022, wie­der die all­jähr­lich statt­fin­den­de Mit­ter­nachts­bas­ket­ball-Sai­son in der Rot­main­hal­le. Wer Spaß am Bas­ket­ball­spie­len hat, kann jeweils sams­tags, von 18.30 bis 22 Uhr, die Rot­main­hal­le dafür nut­zen. Das Amt für Kin­der, Jugend, Fami­lie und Inte­gra­ti­on bie­tet den kosten­lo­sen Treff bis Mit­te März 2022 an. Es gel­ten die jeweils aktu­el­len Coro­na-Rege­lun­gen. Die Sai­son endet mit einem Abschluss­tur­nier, bei dem auf die ersten drei Mann­schaf­ten attrak­ti­ve Prei­se war­ten. Wer Lust hat, kann rein­schau­en – egal, ob mit Freun­den, als kom­plet­te Mann­schaft oder alleine.

Gesucht wer­den außer­dem noch zusätz­li­che Betreue­rin­nen und Betreu­er wäh­rend der Spiel­zei­ten. Hier­für wird pro Ein­satz eine Ent­loh­nung gewährt. Bei Inter­es­se kann ger­ne Kon­takt mit dem Amt für Kin­der, Jugend, Fami­lie und Inte­gra­ti­on auf­ge­nom­men wer­den. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter ste­hen für wei­te­re Rück­fra­gen und Infor­ma­tio­nen tele­fo­nisch unter 0921 25–1765 oder Mail felix.​niegel@​stadt.​bayreuth.​de zur Ver­fü­gung. Aktu­el­le News zur lau­fen­den Sai­son gibt es auf www​.face​book​.de unter „Mit­ter­nachts­bas­ket­ball Bayreuth“.