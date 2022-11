Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Pkw durch­wühlt

Am Sonn­tag­abend durch­wühl­ten meh­re­re Jugend­li­che ein gepark­tes Fahr­zeug und war­fen Gegen­stän­de aus dem Auto.

Die Erlan­ger Poli­zei wur­de am Sonn­tag, kurz nach 19.30 Uhr, dar­über infor­miert, dass sich in der Eli­se-Spaeth-Stra­ße vier bis fünf Jugend­li­che an einem Auto zu schaf­fen machen. Der Mit­tei­ler hör­te zunächst einen lau­ten Knall und sah dann, wie die jun­gen Bur­schen Gegen­stän­de, wie u. a. auch den Bord­feu­er­lö­scher, aus dem gepark­ten Seat auf den dane­ben­lie­gen­den Grün­strei­fen war­fen. Als der Zeu­ge die jun­gen Bur­schen ansprach, lie­fen die­se davon.

Die Jugend­li­chen konn­ten von den alar­mier­ten Poli­zei­strei­fen nicht mehr ange­trof­fen werden.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Jugend­li­chen geben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Mar­loff­stein / Adlitz. Im Zeit­raum vom 30.10.2022 bis 03.11.2022 wur­de in der Stra­ße von Adlitz in Rich­tung Schnecken­hof der Zaun­pfo­sten eines Anwe­sens ange­fah­ren. Der Eck­zaun­pfo­sten aus Metall wur­de ober­halb des Beton­fun­da­ments umge­knickt, sodass ein Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren Hun­dert Euro ent­stand. Auf­grund der Anstoß­hö­he ist davon aus­zu­ge­hen, dass es sich bei dem Tat­fahr­zeug mög­li­cher­wei­se um einen Trans­por­ter bzw. einen Lkw han­deln könn­te. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher bzw. des­sen Fahr­zeug nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Grems­dorf – Brand­stif­tung in Gremsdorf

Am Sonn­tag­abend brann­ten zwei Thu­ja­bäu­me einer Hecke im Sied­ler­weg in Grems­dorf. Der Brand konn­te schnell durch die Feu­er­wehr Grems­dorf abge­löscht wer­den, sodass sich der Brand nicht aus­brei­ten konn­te. An der Hecke ent­stand aller­dings ein Scha­den in Höhe von ca. 300.- Euro. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Brand­stif­tung ein­ge­lei­tet und bit­tet Zeu­gen sich mit der Poli­zei Höchstadt unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Röt­ten­bach – Alko­ho­li­siert Unfall verursacht

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag tou­chier­te ein 38 jäh­ri­ger Mann aus Erlan­gen mit sei­nem VW Golf ein Ver­kehrs­zei­chen im Kreis­ver­kehr in Röt­ten­bach. Dabei ver­ur­sach­te er Sach­scha­den in Höhe von ca. 500.- Euro. Ohne sich um den Scha­den zu küm­mern fuhr der Mann wei­ter. Als der Unfall­scha­den der Poli­zei in Höchstadt mit­ge­teilt wur­de, konn­ten die­se noch ein Kenn­zei­chen des Unfall­fahr­zeugs ent­decken und fuh­ren zur Hal­ter­adres­se. Der Hal­ter des Pkws räum­te den Unfall ein. Nach einer Atem­al­ko­hol­mes­sung stell­te sich auch schnell der Grund für das Wei­ter­fah­ren her­aus, da noch immer 0,4 mg/​l Alko­hol in der Atem­luft nach­ge­wie­sen wer­den konn­te. Bei dem Mann folg­te anschlie­ßend eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum. Nun muss sich der Mann wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort verantworten.