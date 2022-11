Inte­gra­ti­on geflüch­te­ter Eltern – Pro­jekt „Groß plus Klein“ erfreut sich enor­mer Unter­stüt­zung. Eine Grup­pe ukrai­ni­scher Müt­ter und Ihre Kin­der werden…

Dia­ko­nie Hoch­fran­ken in Hof beglei­tet Pro­jekt „Groß plus Klein“ für Müt­ter und Kin­der aus der Ukrai­ne

Mar­tin Rüt­ter: „Der will nur spie­len!“ in Hof, Bay­reuth und Bam­berg

Mar­tin Rüt­ter gastiert 2024 wie­der mit sei­ner Show „Der will nur spie­len!“ an drei Tagen in Ober­fran­ken: 10.04.24, 20 Uhr,…