Die Fran­ken-Aka­de­mie Schloß Schney hat in die­sem Jahr einen schmerz­li­chen Ver­lust hin­neh­men müs­sen. Am 13. April 2022 ver­starb im Alter von 83 Jah­ren für uns völ­lig uner­war­tet, unser jahr­zehn­te­lan­ger Vor­sit­zen­der Wal­ter Engel­hardt aus Mistel­bach (Land­kreis Bay­reuth), ehe­ma­li­ges Mit­glied der SPD-Frak­ti­on des Baye­ri­schen Landtags.

Wal­ter Engel­hardt war über Jahr­zehn­te hin­weg im Vor­stand unse­res Bil­dungs- und Tagungs­hau­ses aktiv tätig. 21 Jah­re lenk­te er als Vor­sit­zen­der der Fran­ken-Aka­de­mie Schloß Schney (vor­mals des Ver­eins für Jugend­pfle­ge und

Volks­bil­dung e. V.) die Geschicke des Ver­eins. Er hat sich um unse­re Aka­de­mie und um die poli­ti­sche Bil­dung in Bay­ern hohe Ver­dien­ste erworben.

In einer klei­nen Fei­er­stun­de wol­len wir am 19. Novem­ber um 16 Uhr in Schloß Schney an Wal­ter Engel­hardt erin­nern, ihm und sei­nen Ver­dien­sten geden­ken. Wir haben – auch wenn Wal­ter Engel­hardt ein sol­ches Auf­he­ben um sei­ne Per­son nicht gewollt hät­te – etwas Beson­de­res für die­se Gedenk­fei­er vor­be­rei­tet. Wal­ter Engel­hardt soll in unse­rer Aka­de­mie nie in Ver­ges­sen­heit geraten!