Der Spre­cher des Krei­s­se­nio­ren­ring Forch­heim Jochen Mis­of kann auf eine fünf­jäh­ri­ge Amts­zeit zurück­blicken. Sein zukünf­ti­ger Arbeits­platz wird sich näher an sei­nem Hei­mat­ort und außer­halb des Land­kreis Forch­heim befin­den, wes­halb er zum 17. Okto­ber 2022 von sei­nem Amt als Spre­cher zurück­ge­tre­ten ist.

Land­rat Her­mann Ulm wür­dig­te Jochen Mis­ofs Enga­ge­ment auf der Voll­ver­samm­lung des KSR dahin­ge­hend, dass „neben dem tat­säch­lich mess­ba­ren Ein­brin­gen in die sozia­le Kreis­ent­wick­lung vor allem sei­ne Sicht auf „die Arbeit“ und sei­ne Art der Kom­mu­ni­ka­ti­on her­vor­zu­he­ben ist. Ich erle­be Herrn Mis­of so, dass es ihm in kein­ster Wei­se um Pre­sti­ge oder das Dar­stel­len sei­ner Per­son geht. Die Grund­sät­ze des KSR, der Über­par­tei­lich­keit und Neu­tra­li­tät, haben sich dadurch gefe­stigt. Dies hat maß­geb­lich dazu bei­getra­gen, dass der KSR seit der Reak­ti­vie­rung 2017 als „Arbeits„netzwerk agiert und nicht als Gre­mi­um bei wel­chem es nur ums Reden und gehört wer­den geht. Davon konn­ten die Kreis­tags­mit­glie­der durch Herrn Mis­ofs Sitz im Fach­bei­rat für sozia­le Ange­le­gen­hei­ten pro­fi­tie­ren.“ Die Arbeit des nun ehe­ma­li­gen Spre­chers wur­de auch auf Lan­des­ebe­ne wertgeschätzt.