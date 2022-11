Die Honig­bie­nen flie­gen an die­sem Tag flei­ßi­ger als sonst umher. Natür­lich hat dies einen beson­de­ren Grund: Das all­jähr­li­che Honig­fest steht kurz bevor. Zu die­sem Anlass möch­te jede Bie­ne etwas Beson­de­res lei­sten, um als Sie­ger im Wett­be­werb um den besten Honig her­vor­zu­ge­hen. Der Weg zum Gar­ten mit den besten Blü­ten­pol­len stellt sich aller­dings als sehr schwie­rig und gefähr­lich her­aus. Um es recht­zei­tig vor Anbruch der Dun­kel­heit zur Apfel­blü­ten­wie­se zu schaf­fen, muss Maja die Abkür­zung über das Sumpf­land neh­men, wo sich Thek­la, die Spin­ne, und eine gemei­ne Mos­ki­to­ban­de her­um­trei­ben. Wer­den es Maja und die ande­ren Bie­nen den­noch schaf­fen, recht­zei­tig zum Fest ihren Honig fertigzustellen?

Vie­le, den mei­sten Kin­dern bekann­te Cha­rak­te­re, bevöl­kern in die­sem Stück die Büh­ne. Geeig­net für Kin­der ab drei Jahren.

Info und Tickets

Ter­min: Mitt­woch, 23. Novem­ber 2022 um 16 Uhr

Spiel­dau­er: cir­ca 50 Minuten

Ort: Oer­tel­scheu­ne Hei­li­gen­stadt, Pfarr­berg 1

Ein­tritt: 8 Euro, Kar­ten nur an der Tages­kas­se (30 Minu­ten vor Beginn)

Kon­takt: 0177 / 520 11 51

Wir ver­lo­sen 3 x 2 Ein­tritts­kar­ten für die Vor­stel­lung in Hei­li­gen­stadt. Bit­te E‑Mail an redaktion@​wiesentbote.​de mit dem Betreff: Bie­ne Maja in Hei­li­gen­stadt. Bit­te wei­ter­hin die voll­stän­di­ge Adres­se ange­ben. Viel Glück!