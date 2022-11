Der Jugend­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Mon­tag, 7. Novem­ber 2022, um 16 Uhr, zu sei­ner näch­sten tur­nus­mä­ßi­gen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem ein Bericht zur mobi­len Jugend­ar­beit und die Grün­dung einer Arbeits­ge­mein­schaft der Trä­ger sta­tio­nä­rer, teil­sta­tio­nä­rer und ambu­lan­ter Hil­fen in der Stadt Bay­reuth. Außer­dem wer­den die Aus­schuss­mit­glie­der mit Blick auf den Haus­halt 2023 die Zuschüs­se an Ver­bän­de und Ver­ei­ne aus dem Bereich Jugend bera­ten. Dar­über hin­aus wird sich das Gre­mi­um mit der Aner­ken­nung des Bedarfs an Betreu­ungs­plät­zen in einer neu geplan­ten Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung des Dia­ko­ni­schen Werks in St. Johan­nis und der Höhe des Essens­gel­des in den drei städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­stät­ten befas­sen. Die Tages­ord­nung der Sit­zung steht auf der Home­page der Stadt (www.bayreuth) zur Verfügung.