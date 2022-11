Vom 7. bis 18. Novem­ber 2022 fin­den Asphalt­ar­bei­ten statt

Im Som­mer 2022 wur­den Tief­bau­ar­bei­ten für die Abwas­ser­wär­me­an­la­ge des Lagar­de-Are­als aus­ge­führt. In Fol­ge die­ser Maß­nah­me sind in der Wei­ßen­burg­stra­ße zwi­schen Zoll­ner- und Eck­bert­stra­ße Asphalt- und Fahr­bahn­decken­nach­ar­bei­ten erforderlich.

Des­halb wird die Wei­ßen­burg­stra­ße in der Zeit vom 7. Novem­ber bis vor­aus­sicht­lich 18. Novem­ber 2022 zur Ein­bahn­stra­ße. Der Ver­kehr wird in Fahrt­rich­tung von Zoll­ner­stra­ße in Rich­tung Pödel­dor­fer Stra­ße geführt. In der Gegen­rich­tung ist die Wei­ßen­burg­stra­ße nur noch bis zur Eck­bert­stra­ße (Fahr­rad­stra­ße) befahr­bar. Die Umlei­tung erfolgt über die Dürr­wäch­ter­stra­ße und Kloster-Banz-Straße.

Die Nut­zung der Geh­we­ge und die Befahr­bar­keit für den Rad­ver­kehr ist in der Wei­ßen­burg­stra­ße in bei­de Fahrt­rich­tun­gen möglich.