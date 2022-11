Für die Pfarr­ge­mein­de Don Bos­co war es ein schö­ner Tag. Zwei neue Mini­stran­tin­nen und vier neue Mini­stran­ten sind in die Schar von 40 Minis auf­ge­nom­men worden.

Für die Mini­stran­ten ist es wich­tig, dass sich immer wie­der jün­ge­re Kin­der in die­ses Amt ein­füh­ren las­sen. Dar­auf hat­te P. Bern­hard Kuhn SDB zu Beginn des Got­tes­dien­stes hin­ge­wie­sen. Die bei­den Ober­mi­ni­stran­ten Timo K. und Juli­an H. hat­ten sie dar­auf vor­be­rei­tet, ihre Auf­ga­be in der gut besetz­ten Kir­che zu tun. Am Ende der hl. Mes­se wur­de Anna H. für ihre Tätig­keit als bis­he­ri­ge Mini­stran­tin gedankt mit einer Urkun­de und einem Buch.