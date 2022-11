Erste Warn­streik­wel­le läuft! IG Metall Bam­berg ruft Ken­na­me­tal Eber­mann­stadt zur Früh­schluss­ak­ti­on auf

Die Tarif­run­de 2022 in der Metall- und Elek­tro­in­du­strie ist in vol­lem Gange.

Am Don­ners­tag, 3. Novem­ber 2022 erfolg­te der „Start­schuss“ der Tarif­run­de nun auch in der Frän­ki­schen Schweiz. Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Fa. Ken­na­me­tal in Eber­mann­stadt wur­den um 12.00 Uhr auf­ge­for­dert, ihre Arbeit um bis zu 3 Stun­den frü­her zu been­den. Etwa 150 Beschäf­tig­te kamen dem Auf­ruf der IG Metall nach und setz­ten in der aktu­el­len Tarif­run­de ein deut­li­ches Zei­chen, dass sie hin­ter der For­de­rung ihrer Gewerk­schaft nach 8 Pro­zent mehr Lohn bei einer Lauf­zeit von 12 Mona­ten stehen.

Mar­tin Feder, 1. Bevoll­mäch­tig­ter der IG Metall Bam­berg: „Das Ange­bot – wenn man es über­haupt so nen­nen möch­te -, wel­ches uns die Arbeit­ge­ber erst im drit­ten Anlauf stolz und vol­ler Über­zeu­gung prä­sen­tiert haben, geht in kei­ner Wei­se auf unse­re For­de­rung nach einer pro­zen­tua­len Ent­gel­t­er­hö­hung ein, ist also für unse­re Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in den Betrie­ben abso­lut inak­zep­ta­bel. Sie brau­chen ange­sichts der hohen Infla­ti­on und stei­gen­der Kosten wo man auch hin­sieht eine Ent­la­stung- und zwar deut­lich spür­bar in ihren Geld­beu­teln. Unse­re For­de­rung nach 8% mehr Lohn ist ganz sicher nicht zu hoch gegrif­fen, sie ist für die Metall- und Elek­tro­in­du­strie leist­bar und im Übri­gen die erste tabel­len­wirk­sa­me Ent­gel­t­er­hö­hung seit nun­mehr 2018.“

Nicht nur, dass die Arbeit­ge­ber­sei­te über vie­le Wochen hin­weg über­haupt kein Ange­bot vor­ge­legt hat, stößt sau­er auf. Auch die Tat­sa­che, dass man jahr­zehn­te­lang bestehen­de tarif­li­che Regu­la­ri­en, wie Urlaubs- und Weih­nachts­geld, zu Ungun­sten der Beleg­schaf­ten in den Betrie­ben „varia­bi­li­sie­ren“ und somit von Unter­neh­mens­kenn­zah­len abhän­gig machen möch­te, sorgt für Kopf­schüt­teln. „Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen bei Ken­na­me­tal set­zen sich für eine tabel­len­wirk­sa­me Ent­gel­t­er­hö­hung ein, die sie im Übri­gen trotz eines bestehen­den Ergän­zungs­ta­rif­ver­tra­ges am Stand­ort 1:1 erhal­ten. Jetzt ernst­haft dar­über zu spre­chen, Urlaubs- und Weih­nachts­geld in Fra­ge zu stel­len, ist für die Beschäf­tig­ten am Stand­ort ein Schlag ins Gesicht, wenig wert­schät­zend und nicht hin­nehm­bar“, so Mar­cel Adel­hardt, Gewerk­schafts­se­kre­tär und Betriebs­be­treu­er der Fa. Kennametal.

Auch in Gän­ze sieht sich die IG Metall Bam­berg für die anste­hen­de Warn­streik­pha­se gut gerü­stet. Mar­tin Feder: „Bis­her ist das nur ein klei­nes Lüft­chen, wel­ches den Arbeit­ge­bern ins Gesicht bläst. Wir und unse­re Mit­glie­der bei Ken­na­me­tal, wie auch in allen ande­ren tarif­ge­bun­de­nen Betrie­ben der Geschäfts­stel­le, sind aber auch für einen stür­mi­schen Herbst bestens vorbereitet.“