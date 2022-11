„Ster­be­kul­tur und Toten­kult – Der Neu­städ­ter Friedhof“

Stadt­füh­rung am Sonn­tag, 06. Novem­ber 2022 um 15 Uhr

Erste Sta­ti­on ist der Neu­städ­ter Fried­hof. Nach­dem der Fried­hof für die Neu­stadt Erlan­gen errich­tet wor­den war, wur­den hier sowohl Pro­te­stan­ten, Katho­li­ken als auch Refor­mier­te bestat­tet. Hier sind nicht nur die Grä­ber berühm­ter Erlan­ger Fami­li­en zu fin­den, der Fried­hof zeigt durch die Gestal­tung und das Mate­ri­al sei­ner Grab­stei­ne auch eine Ent­wick­lung in der Ster­be­kul­tur in Erlan­gen und gibt Aus­kunft über den sozia­len Sta­tus des Toten und der Ange­hö­ri­gen. Wei­ter geht es dann zum Fried­hof der refor­mier­ten Gemein­de, bevor die Tour am Ehren­fried­hof endet.

Anmel­dung nicht erforderlich!

Infos und Preise

Die Füh­rung kostet 8,00 EUR für Erwach­se­ne, Kin­der bis 12 Jah­re zah­len 3,00 EUR.

Treff­punkt der Füh­rung am Sonn­tag, den 06. Novem­ber 2022 um 15:00 Uhr ist der Ein­gang der Neu­städ­ter Fried­hofs­kir­che, Äuße­re Brucker Stra­ße.

Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​g​en/