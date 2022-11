Nach Haus­par­ty stan­den Gäste ohne Schu­he da: In der Alfred-Wege­ner-Stra­ße in Erlan­gen fei­er­ten in der Nacht des 05.11.2022 Jugend­li­che eine Par­ty. Ihre Stra­ßen­schu­he hat­ten sie vor Betre­ten der Wohn­flä­che im Flur­be­reich neben der Haus­ein­gangs­tü­re abge­stellt. Gegen 01:15 Uhr staun­ten die Jugend­li­chen dann nicht schlecht, da von 5 Per­so­nen die Schu­he fehl­ten. Der Ver­mö­gens­scha­den wird grob auf 760 Euro bezif­fert. Wie die Jugend­li­chen schluss­end­lich den Nach­hau­se­weg antra­ten, ist nicht wei­ter bekannt. Die Poli­zei Erlan­gen sucht nun Zeu­gen des Dieb­stahls. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–115 entgegen.