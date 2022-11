Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Nach Haus­par­ty stan­den Gäste ohne Schu­he da

In der Alfred-Wege­ner-Stra­ße in Erlan­gen fei­er­ten in der Nacht des 05.11.2022 Jugend­li­che eine Par­ty. Ihre Stra­ßen­schu­he hat­ten sie vor Betre­ten der Wohn­flä­che im Flur­be­reich neben der Haus­ein­gangs­tü­re abge­stellt. Gegen 01:15 Uhr staun­ten die Jugend­li­chen dann nicht schlecht, da von 5 Per­so­nen die Schu­he fehl­ten. Der Ver­mö­gens­scha­den wird grob auf 760 Euro beziffert.

Wie die Jugend­li­chen schluss­end­lich den Nach­hau­se­weg antra­ten, ist nicht wei­ter bekannt.

Die Poli­zei Erlan­gen sucht nun Zeu­gen des Diebstahls.

Haus und Pkw beschädigt

In der Sack­gas­se des Anzen­gru­ber­wegs in Erlan­gen hat­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer am 05.11.2022, gegen 02:30 Uhr, bei einem Wen­de­ma­nö­ver mit sei­nem grau­en Pkw einen Sach­scha­den von ca. 1.250 Euro ver­ur­sacht. Zuerst stieß er beim Ran­gie­ren gegen einen dor­ti­ge Haus­fas­sa­de und beschä­dig­te einen Glas­bau­stein, hier­nach stieß er noch gegen einen gepark­ten Pkw und beschä­dig­te des­sen hin­te­re Stoßstange.

Eine Zeu­gin wur­de durch die Zusam­men­stö­ße wach und konn­te noch sche­men­haft den grau­en Pkw wahr­neh­men, wie die­ser uner­laubt vom unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer rück­wärts aus der Sack­gas­se gesteu­ert wur­de, ohne sich wei­ter um den ent­stan­de­nen Unfall­scha­den zu kümmern.

Die Poli­zei Erlan­gen sucht nun wei­te­re Zeu­gen des Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unfall­flucht 1

Her­zo­gen­au­rach – Am Don­ners­tag zwi­schen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr wur­de ein roter Opel Mok­ka durch ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und am lin­ken hin­te­ren Rad­ka­sten beschä­digt. Der Pkw war in der Nähe eines Spor­tout­let-Park­plat­zes im Olym­pia­ring ord­nungs­ge­mäß geparkt.

Unfall­flucht 2

Großenseebac­h – Am Frei­tag zwi­schen 13:15 Uhr und 14:30 Uhr wur­de der Maschen­draht­zaun eines Grund­stücks in der Haupt­stra­ße von einem bis­lang Unbe­kann­ten, ver­mut­lich beim Rück­wärts­ran­gie­ren, ange­fah­ren und beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro.

In Gegen­ver­kehr geraten

Nie­dern­dorf – Am Frei­tag­abend gegen 17:25 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Ober­mi­chel­bach und Nie­dern­dorf. Ein 40-jäh­ri­ger Mann fuhr mit sei­nem schwar­zen Renault Espace von Ober­mi­chel­bach in Fahrt­rich­tung Nie­dern­dorf und über­hol­te eine Fahr­zeug­ko­lon­ne. Er schaff­te es nicht mehr recht­zei­tig vor dem über­hol­ten Lkw ein­zu­sche­ren und stieß des­halb mit einer 62-jäh­ri­gen Frau zusam­men, die mit ihrem oran­gen Mini One auf der Gegen­fahr­bahn unter­wegs war. Bei­de Fahr­zeu­ge lan­de­ten dar­auf­hin in den jeweils rechts von ihnen befind­li­chen Stra­ßen­gra­ben. Glück­li­cher­wei­se wur­de die Mini-Fah­re­rin nur leicht ver­letzt und der Unfall­ver­ur­sa­cher über­haupt nicht. An bei­den Pkws ent­stand Totalschaden.

Da sie nicht mehr fahr­be­reit waren, muss­ten die Fahr­zeu­ge jeweils von Abschlepp­dien­sten gebor­gen wer­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me und Abschlep­pung der Fahr­zeu­ge muss­te die Kreis­stra­ße durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Ober­mi­chel­bach kom­plett gesperrt und anschlie­ßend gerei­nigt wer­den, wodurch es zu Beein­träch­ti­gun­gen des Fahr­zeug­ver­kehrs kam.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Her­zo­gen­au­rach – In der Nacht auf Sams­tag wur­de ein 26-Jäh­ri­ger mit sei­nem sil­ber­nen VW Golf durch eine Strei­fe der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach im Stadt­ge­biet einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei konn­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den, die auf einen zeit­na­hen Dro­gen­kon­sum hin­deu­te­ten. Ein frei­wil­li­ger Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te den Ver­dacht. Der Fahr­zeug­füh­rer muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Ihn erwar­tet ein Buß­geld in Höhe von 500,- EUR zuzüg­lich Gebüh­ren und Auslagen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Sport­wa­gen­fah­rer deut­lich zu schnell

Am Frei­tag­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch. Zwi­schen Mail­ach und Uehl­feld, außer­halb geschlos­se­ner Ort­schaf­ten, konn­te hier­bei ein 21-Jäh­ri­ger Sport­wa­gen­fah­rer mit 163 km/​h gemes­sen wer­den, wo nur 100 km/​h erlaubt wären. Der jun­ge Mann wur­de ange­hal­ten und unmit­tel­bar mit dem Geschwin­dig­keits­ver­stoß kon­fron­tiert. Er hat nun mit einem Buß­geld, Punk­ten im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster und einem Fahr­ver­bot zu rechnen.

Ver­kehrs­un­fall mit Kutsche

Im Bereich Höchstadt kam es am Frei­tag­abend zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einer Kut­sche. Den Schil­de­run­gen der Unfall­be­tei­lig­ten nach befuhr der Pkw die vor­fahrts­be­rech­tig­te Stra­ße. Die von zwei Pfer­den gezo­ge­ne Kut­sche kam von einer Ein­mün­dung, für wel­che Vor­fahrt ach­ten galt. Der Kut­scher über­quer­te die Fahr­bahn und über­sah den von rechts her­an­na­hen­den Pkw. Es kam zur Kol­li­si­on zwi­schen dem Pkw und der dem Fuhr­werk. Der Kut­scher wur­de hier­bei leicht ver­letzt. Die Tie­re blie­ben indes unver­letzt und wur­den von ihrem Besit­zer wohl­be­hal­ten nach Hau­se geführt.