Kom­pak­te Bier­pro­be – kurz­wei­lig und infor­ma­tiv: Das Kulm­ba­cher Bier­ge­flü­ster mit Kurz-Füh­rung durch das Baye­ri­sche Brauereimuseum

• Am 5. Novem­ber 2022 • Begrenz­te Teil­neh­mer­an­zahl • Anmel­dung erforderlich

Das Baye­ri­sche Braue­rei­mu­se­um in Kulm­bach bie­tet am Sams­tag, 5. Novem­ber 2022, um 17.00 Uhr eine kom­pak­te Bier­pro­be: Kurz­wei­lig und infor­ma­tiv kön­nen sich die Teil­neh­mer in etwa zwei Stun­den die wich­tig­sten Grund­kennt­nis­se des Bier­brau­ens im Rah­men einer 30-minü­ti­gen Füh­rung durch die Abtei­lung „Bier­brau­en um 1900“ und bei einer sich anschlie­ßen­den Bier­ver­ko­stung aneignen.

Die Teil­neh­mer des „Bier­ge­flü­sters“ kön­nen sich in locke­rer Atmo­sphä­re über „die Welt des Bie­res“, über die gän­gig­sten Bier­sor­ten, die beim Brau­en ver­wen­de­ten Roh­stof­fe, das Rein­heits­ge­bot und vie­les mehr informieren.

Bier­pro­be – Bierverkostung

Nach der Kurz­füh­rung durch das Baye­ri­sche Braue­rei­mu­se­um ver­ko­sten dann alle zusam­men unter fach­män­ni­scher Anlei­tung drei Sor­ten Kulm­ba­cher Bie­re (je 0,2l) – den „Urtyp“ aus der Glä­ser­nen Muse­ums­braue­rei ein­ge­schlos­sen. Dazu gibt es ofen­fri­sches Museumsbrot.

Urkun­de und Mitbringsel

… und wenn die Teil­neh­mer gut auf­ge­passt haben, erhal­ten die­se eine Bier­kenner-Urkun­de sowie ein Bier­glas als Andenken mit auf den Nachhause-Weg.

Beginn: um 17:00 Uhr

Dau­er: ca. zwei Stunden

Kosten pro Teil­neh­mer: € 22,90.

Eine Anmel­dung unter Tele­fon 09221 805 14 oder info@​kulmbacher-​moenchshof.​de ist erforderlich.

Die Teil­neh­mer­an­zahl ist begrenzt.