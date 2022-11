Ersatz­ter­min für den 05.11.2020 und den 29.04.2021.

Spar­kas­se Bay­reuth Come­dy- und Kabarett-Herbst

Wer glaubt, im Kaba­rett schon alles gese­hen zu haben, der kennt Tino Bome­li­no noch nicht. Der neue Stern der Sze­ne glänzt mit einer ein­ma­li­gen Mischung aus Stan­dup-Come­dy und Musik mit Gitar­re, Loo­p­sta­ti­on und anar­chi­scher Spiel­freu­de, die sich um gän­gi­ge Gen­re­gren­zen wenig schert.

Wenn er nicht gera­de auf der Büh­ne steht, macht er Quatsch im Inter­net: sei­ne Car­toons, Vide­os, Bil­der gehen regel­mä­ßig viral und begei­stern eine gro­ße Fan­ge­mein­de. Dabei ist Ord­nung nicht so sein Ding – in sei­nem Kopf muss es in etwa so aus­se­hen wie einst in sei­nem Kin­der­zim­mer. Im Cha­os fin­det er Zusam­men­hän­ge, die ein ordent­lich den­ken­der Mensch nie fin­den wür­de. Wer ihm folgt, weiß nie genau, wo er lan­det – und wenn das nicht guten Humor aus­macht, was dann?

Alle Infos im Überblick

Tino Bome­li­no – Mit der Kraft der Power

Fr, 04.11.2022

Ver­an­stal­tungs­ort: DAS ZEN­TRUM – Klein­kunst­büh­ne, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, 95448 Bayreuth

Ein­lass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ver­an­stal­ter: Moti­on Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­sell­schaft mbH

VVK: ab 17,80 € | www​.okticket​.de, Thea­ter­kas­se Bayreuth

Mehr Infos: www​.come​dy​herbst​.de