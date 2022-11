„Wir erwar­ten kla­re Ver­bes­se­run­gen in der jet­zi­gen Situation“

In einer an die Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­rin gerich­te­ten Reso­lu­ti­on tritt die Stadt für eine dezen­tra­le Unter­brin­gung ein

Deut­li­che Wor­te fin­det eine Reso­lu­ti­on der Stadt Bam­berg zur Anker­ein­rich­tung Ober­fran­ken (AEO), hin­ter die sich der Bam­ber­ger Stadt­rat in der Voll­sit­zung am 26. Okto­ber 2022 gestellt hat. „Wir erwar­ten einer­seits kla­re Ver­bes­se­run­gen in der jet­zi­gen Situa­ti­on, die durch den rapi­den Anstieg der Unter­brin­gungs­zah­len für alle Betei­lig­ten untrag­bar gewor­den ist“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. „Ande­rer­seits erin­nern wir an die Zusa­ge des Frei­staats, die Ein­rich­tung zum Ende des Jah­res 2025 zu schlie­ßen, und for­dern hier ent­spre­chen­de Vorbereitungen.“

Aktu­el­ler Anlass für die Reso­lu­ti­on ist die zuletzt dop­pelt so hohe Zahl an unter­ge­brach­ten Flücht­lin­gen in die­ser Ein­rich­tung in einer ehe­ma­li­gen US-Kaser­ne in Bam­berg. Dies führt auf Grund der Anzahl und Dich­te der Bele­gung zu Span­nun­gen inner­halb der AEO, aber auch zu Pro­ble­men mit der Nach­bar­schaft im Umfeld. Die hier for­mu­lier­ten For­de­run­gen wer­den voll­um­fäng­lich mit­ge­tra­gen von den aus dem Wahl­kreis Bam­berg stam­men­den Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Lisa Badum (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen) und Andre­as Schwarz (SPD) sowie von der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Ursu­la Sowa (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen). Gerich­tet ist die Reso­lu­ti­on an Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­rin Nan­cy Fae­ser, den Vor­stands­spre­cher der BiMa (Bun­des­an­stalt für Immo­bi­li­en­auf­ga­ben), Dr. Chri­stoph Krupp, Staats­mi­ni­ste­rin Reem Ala­ba­li-Rado­van­die (Beauf­trag­te der Bun­des­re­gie­rung für Migra­ti­on, Flücht­lin­ge und Inte­gra­ti­on), Bay­erns Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder, Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, Ober­fran­kens Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz und alle Land­tags- und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten der Region.

Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp stellt klar: „Die Stadt Bam­berg wird wei­ter alles tun, um soli­da­risch gegen­über den Geflüch­te­ten zu sein, dazu braucht es aber grund­le­gen­de orga­ni­sa­to­ri­sche Ände­run­gen des Frei­staats Bay­ern, damit die Situa­ti­on geschul­tert wer­den kann.“ Bei der For­de­rung nach einer plan­mä­ßi­gen Schlie­ßung der Ein­rich­tung Ende 2025 sieht sich die Stadt auf einer Linie mit den Flücht­lings­ver­bän­den und Enga­gier­ten in Bam­berg, wie etwa Freund statt Fremd und den Wohl­fahrts­ver­bän­den. Die­se wür­den laut Glü­sen­kamp „die Aus­wir­kun­gen der Über­be­le­gung der AEO durch erst­klas­si­ge sozia­le Arbeit in der Stadt Bam­berg und ein nicht müde wer­den­des Enga­ge­ment noch irgend­wie ver­su­chen abzu­fe­dern“. Bedenk­lich stimmt jedoch, dass bei den Flücht­lings­hel­fern ver­mehrt Fru­stra­ti­on auf­kommt in die­ser Lage.

Der Reso­lu­ti­ons­text zum Anker­zen­trum Bamberg

Im Jahr 2015 ist auf dem Kon­ver­si­ons­ge­län­de im Bam­ber­ger Osten vom Frei­staat Bay­ern die Anker­ein­rich­tung Ober­fran­ken ange­sie­delt worden.

Seit Mai 2022 über­steigt die Zahl der monat­li­chen Zugän­ge in der Ein­rich­tung die Zahl der Abgän­ge deut­lich, was dazu führt, dass zum 30.09.2022 etwa 2400 Men­schen in der AEO unter­ge­bracht waren.

Die­se Zahl führt zu einer Situa­ti­on, die sowohl für die unter­ge­brach­ten Geflüch­te­ten, als auch für die Anwoh­nen­den und die Bam­ber­ger Zivil­ge­sell­schaft nicht län­ger trag­bar ist.

Der Bam­ber­ger Stadt­rat for­dert den Frei­staat daher auf, eine Ver­stär­kung der Anstren­gun­gen zu unter­neh­men um eine Maxi­mal­be­le­gung von 1.500 Per­so­nen wiederherzustellen.

Dazu ist es not­wen­dig, dass ab sofort die Zahl der monat­li­chen Abgän­ge, die Zahl der Zugän­ge in der AEO übersteigt.

Gleich­sam ver­misst die Stadt Bam­berg Anstren­gun­gen von Sei­ten des Frei­staa­tes, die dezen­tra­le­re Unter­brin­gung von Geflüch­te­ten nach dem „unwi­der­ruf­li­chen Ende mit Ablauf des Jah­res 2025“ (Gemein­sa­me Erklä­rung des Frei­staa­tes Bay­ern und der Stadt Bam­berg) in Ober­fran­ken zu orga­ni­sie­ren und recht­zei­tig vorzubereiten.

Bereits heu­te müs­sen dazu in ande­ren Städ­ten und Gemein­den Maß­nah­men ergrif­fen wer­den, um die Unter­brin­gung nach Schlie­ßung der Ein­rich­tung im Jahr 2025 vor­neh­men zu können.

Ober­fran­ken ist (Stand heu­te) neben Unter­fran­ken der ein­zi­ge Regie­rungs­be­zirk, in der Anker­ein­rich­tung in die­ser Grö­ße fortbestehen.

Der Bam­ber­ger Stadt­rat for­dert daher eine Aus­sa­ge des Frei­staa­tes dazu, wie die Erst­auf­nah­me von Geflüch­te­ten in Ober­fran­ken nach der Schlie­ßung der AEO orga­ni­siert wer­den wird. Wei­ter­hin wird erwar­tet, dass bereits heu­te der Frei­staat Bay­ern eine dezen­tra­le Unter­brin­gungs­struk­tur auch für den Regie­rungs­be­zirk Ober­fran­ken kon­zep­tio­niert und umsetzt. Der Bam­ber­ger Stadt­rat bekräf­tigt gleich­sam sei­ne Bereit­schaft, Geflüch­te­ten auch über die gesetz­li­chen Quo­ten Inte­gra­ti­on und sozia­le Teil­ha­be zu gewährleisten.

Die enga­gier­te Bam­ber­ger Zivil­ge­sell­schaft, Hel­fer­netz­wer­ke, die Trä­ger der frei­en Wohl­fahrts­pfle­ge und die Bam­ber­ger Wirt­schaft lei­sten seit 2015 eine enor­me Arbeit um Ankom­men­den eine gute Hil­fe­stel­lung zu leisten.

In der dezen­tra­len Unter­brin­gung und in den Gemein­schafts­un­ter­künf­ten über­erfüllt die Stadt Bam­berg wei­ter alle Auf­nah­me­quo­ten nach dem König­stei­ner Schlüs­sel und ist auch bereit, dies in Zukunft wei­ter zu tun um Geflüch­te­ten ein Ankom­men zu ermöglichen.