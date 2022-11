Mit­tag und Strau­bel gehen ins Rennen

Am Sonn­tag, 23. Okto­ber 2022 fand die Stimm­kreis­ver­samm­lung der CSU-Kreis­ver­bän­de Coburg-Stadt und Coburg-Land statt. Ins­ge­samt 100 Dele­gier­te wur­den gela­den, um ihre Kan­di­da­ten zur im näch­sten Jahr anste­hen­den Land­tags- und Bezirks­tags­wahl zu wählen.

Bereits im Vor­feld hat­ten sich bei­de Kreis­vor­stän­de in einer gemein­sa­men Vor­stands­sit­zung ein­stim­mig für die Kan­di­da­ten Mar­tin Mit­tag, MdL für die Land­tags­wahl und Seba­sti­an Strau­bel, Land­rat für die Bezirks­tags­wahl aus­ge­spro­chen. Bei­de haben ihr Man­dat bereits seit 2018 inne. Die Ver­samm­lung führ­te Coburgs CSU-Kreis­vor­sit­zen­der Kurt Knoch.

An der Stimm­kreis­kon­fe­renz schlug Itz­grunds Bür­ger­mei­ste­rin Nina Lie­ber­mann als Erst­stim­men­kan­di­da­ten zur Land­tags­wahl den amtie­ren Abge­ord­ne­ten Mar­tin Mit­tag vor. Sie lob­te Mit­tags Arbeit in den ver­gan­ge­nen Jah­ren und beton­te sei­nen engen Kon­takt zu den Kom­mu­nen und den Men­schen in der Regi­on. „Mar­tin hat immer ein offe­nes Ohr und bringt die Anlie­gen direkt und an der rich­ti­gen Stel­le vor. Er schmeißt nicht gleich hin, wenn es ein­mal nicht so läuft“, so Liebermann.

Mit­tag beton­te in sei­ner Antritts­re­de den wich­ti­gen Schul­ter­schluss mit allen kom­mu­na­len Ein­rich­tun­gen, Ver­bän­den und Ver­ei­ni­gun­gen. Gera­de in so schwie­ri­ger Zeit, sei Ver­läss­lich­keit wich­tig, so Mit­tag. Man arbei­te kon­kret an der Umset­zung des Kli­nik­neu­baus, der Siche­rung der ärzt­li­chen Ver­sor­gung in der Regi­on sowie Mil­lio­nen­in­ve­sti­tio­nen in die Hoch­schu­le, wofür er sich den ver­gan­ge­nen Jah­ren stark ein­ge­setzt habe.

Wich­tig sei ihm wei­ter, eine zukünf­ti­ge För­de­rung der Medi­cal School (Regio­med). „All das geht nur, wenn wir an einem Strang ziehen.

Mit­ein­an­der arbei­ten, nicht gegen­ein­an­der – damit wir den Pro­ble­men und Her­aus­for­de­run­gen zum Woh­le der Men­schen gerecht wer­den“, so der Abge­ord­ne­te. Auch sei­en laut Mit­tag Gen­der­stern­chen nicht die wah­ren Pro­ble­me der Men­schen. Die Dele­gier­ten wähl­ten Mit­tag mit 94 Stim­men (96 Dele­gier­te anwe­send – davon 1 Nein Stim­me; 1 ungültig).

Coburgs 2. Bür­ger­mei­ster Hans-Her­bert Har­tan schlug als Kan­di­dat für die Erst­stim­me zur Bezirks­tags­wahl Land­rat Seba­sti­an Strau­bel vor. In sei­ner Funk­ti­on als Land­rat und Bezirks­rat kön­ne er Pro­jek­te an den wich­ti­gen Stel­len vor­an­trei­ben, so Har­tan. Im Bezirk sei­en vor allem sozia­le Theh­men von gro­ßer Bedeu­tung. 420 Mil­lio­nen Euro wür­den in die­sem Jahr in den Bereich inve­stiert wer­den. Allen vor­an der Aus­bau von Kli­ni­ken, so Strau­bel in sei­ner Antritts­re­de. Er lob­te auch die gemein­sa­me Arbeit im Bezirks­tag mit allen Frak­tio­nen, zum Woh­le der Men­schen. Eben­so beschei­nig­te er dem Frei­staat gute Unter­stüt­zung für den Bezirk, gera­de wenn es um Inve­sti­tio­nen gin­ge. Strau­bel wur­de mit 95 Stim­men zum Kan­di­da­ten gewählt. (96 Dele­gier­te anwe­send – davon 1 Nein Stimme)

Strau­bel und Mit­tag wol­len bei­de wie­der gemein­sam in den Wahl­kampf zie­hen. Für die Zweit­stim­men­kan­di­da­ten sol­len Maxi­mi­li­an For­kel und Bar­ba­ra Kam­mer­scheid als Listen­kan­di­dat bezie­hungs­wei­se ‑kan­di­da­tin für die Land­tags- und Bezirks­tags­wahl antreten.