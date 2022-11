Herbst­markt am 6. Novem­ber 2022

Unser Hall­stadter Herbst­markt kehrt auf den Markt­platz zurück. Am Sonn­tag, 6. Novem­ber 2022, bie­ten dort von 12 bis 18 Uhr regio­na­le Gewer­be­trei­ben­de und unse­re loka­len Ver­ei­ne ver­schie­de­ne Waren und lecke­re Spei­sen an. Ins­ge­samt sind 36 Aus­stel­ler ange­mel­det. Der Senio­ren­be­auf­trag­te Det­lev Brei­er und die Inklu­si­ons­be­auf­trag­te Yasmin Birk wer­den vor Ort sein und Fra­gen beant­wor­ten. Zusätz­lich ist eine Rah­men­pro­gramm geplant. Markt­be­su­cher kön­nen in der Tief­ga­ra­ge an der Markt­scheu­ne kosten­los parken.

Das Pro­gramm sieht wie folgt aus:

12.00 Uhr: Tag der offe­nen Tür der Mau­rer- und Bau­hand­wer­ker­zunft Hall­stadt in der Fischer­gas­se 4 (ganz­tags bis zum Ende um 18:00 Uhr)

13. 30 Uhr: Auf­tritt der Jugend­blas­ka­pel­le des Musik­ver­ein Hall­stadt auf dem Marktplatz

13.45 Uhr: Gruß­wort des ersten Bür­ger­mei­sters Tho­mas Söder auf dem Marktplatz

14.00 Uhr: Auf­tritt des Gesang­ver­eins Lie­der­hort auf dem Marktplatz

15.00 Uhr: Auf­tritt der Stadt­ka­pel­le des Musik­ver­ein Hall­stadt auf dem Markt­platz (bis 17.00 Uhr)