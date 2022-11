Gro­ße Ehrungs­ver­an­stal­tung im BRK Erlangen-Höchstadt

End­lich war es wie­der so weit! Mit einem Jahr Ver­spä­tung, dafür umso fest­li­cher, wur­den im BRK Erlan­gen-Höchstadt wie­der die Ehrun­gen der Ehren­amt­li­chen abge­hal­ten. Neben 25, 40, 50 und sogar 60 Jah­ren Dienst­zeit wur­den auch außer­ge­wöhn­li­che Dien­ste durch hoch­ran­gi­ge Lau­da­to­ren geehrt.

Erbau­en­de Worte

Nach einer herz­li­chen Begrü­ßung durch den Vor­sit­zen­den des BRK Erlan­gen-Höchstadt Ste­fan Mül­ler, sowie einer mit­rei­ßen­den Rede von Joa­chim Herr­mann, dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, fand auch die Prä­si­den­tin des BRK Ange­li­ka Scho­rer beson­ders schö­ne Wor­te: „Mensch­lich­keit ist kein schnel­les Stroh­feu­er, es ist eine lang­an­hal­ten­de Glut, die stän­dig am Leben erhal­ten wer­den muss, um fort­zu­be­stehen. Mit Ihrem jahr­zehn­te­lan­gen Enga­ge­ment haben Sie bestän­dig Holz­scheit für Holz­scheit nach­ge­legt und damit das Feu­er der Mensch­lich­keit am Leben erhal­ten. Es tut gut zu wis­sen, dass sich Men­schen für so lan­ge Zeit dem BRK widmen.“

Ehrun­gen

Das Staat­li­che Ehren­zei­chen in Sil­ber für 25 Jah­re Dienst­zeit erhiel­ten: Syl­via Arlt-Roth (Bereit­schaft Adels­dorf), Ste­fan Aschen­bren­ner (Bereit­schaft Herolds­berg), Chri­stoph Busch (Bereit­schaft Erlan­gen 3), Dani­el Drechs­ler (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Erlan­gen), Fried­rich Eger (Bereit­schaft Adels­dorf), Ste­fan Gei­er (Bereit­schaft Erlan­gen 3), Mar­ti­na Groß (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Erlan­gen), Chri­stoph Hei­butz­ki (Bereit­schaft Erlan­gen 3), Dia­na Herbst (Bereit­schaft Adels­dorf), Mar­kus Her­furth (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Erlan­gen), Ste­fan Kliem (Bereit­schaft Herolds­berg), Mar­co Kraus (Bereit­schaft Adels­dorf), Alex­an­der Pauls (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Höchstadt), Det­lef-Lutz Per­tek (Bereit­schaft Herolds­berg), Juli­an Per­tek (Bereit­schaft Herolds­berg), Gün­ter Plack (Bereit­schaft Adels­dorf), Syl­via Plack (Bereit­schaft Adels­dorf), Rai­mar Roth (Bereit­schaft Adels­dorf), Wolf­gang Rudolf (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Erlan­gen), Chri­sti­na Tho­ma (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Höchstadt), Han­nes Tho­ma (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Höchstadt) und Harald Tho­ma (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Höchstadt).

Zur Kreis­be­reit­schafts­lei­tung ehren­hal­ber wur­den ernannt: Peter Baierl (Bereit­schaft Höchstadt), Elke Hart­mann (Bereit­schaft Ret­tungs­hun­de Höchstadt), Vol­ker Nacht­mann (Bereit­schaft Erlan­gen 1) und Wal­ter Reinfel­der (Bereit­schaft Heroldsberg).

Geehrt für Außer­ge­wöhn­li­che Ver­dien­ste wur­den: Dr. med. Peter Lede­rer (Kreis­ver­band Erlan­gen-Höchstadt) und Micha­el Mey­er (Bereit­schaft Bai­ers­dorf) für „Pan­de­mie­be­kämp­fung“, Vol­ker Nacht­mann (Bereit­schaft Erlan­gen 1) für „Ein­füh­rung Digi­tal­funk und Alar­mie­rung Ret­tungs­dienst“, Pro­fes­sor Dr. med. h.c. Jür­gen Schütt­ler (Kreis­ver­band Erlan­gen-Höchstadt) für „Not­arzt­dienst in Erlan­gen und Erlan­gen-Höchstadt“, Basti­an Selig (Bereit­schaft Höchstadt) für „Pan­de­mie­be­kämp­fung und Test­sta­tio­nen“, sowie Wolf­gang Stein­bre­cher (Kreis­ver­band Erlan­gen-Höchstadt) für „Aus­bil­dung im Kreis­ver­band 50 Jahre“.

Das Staat­li­che Ehren­zei­chen in Gold erhiel­ten: Für 40 Jah­re Dienst­zeit Jür­gen Reinfel­der (Bereit­schaft Herolds­berg), Klaus Rödel (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Erlan­gen) und Hans-Jür­gen Seeg (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Herolds­berg). Für 50 Jah­re Dienst­zeit Peter Lang­ner (Was­ser­wacht Orts­grup­pe Erlan­gen) und Georg Wick (Bereit­schaft Herolds­berg). Für 60 Jah­re Dienst­zeit Hel­mut Lex (Bereit­schaft Adels­dorf) und Chri­sta Rei­chel (Bereit­schaft Erlan­gen 1).