Bay­reu­ther Was­ser­wacht übt im Kreuzsteinbad

Alarm für die Was­ser­wacht Bay­reuth im BRK hieß es am Sams­tag, 29. Okto­ber 2022. Elf Was­ser­ret­tungs­kräf­te rück­ten mit drei Fahr­zeu­gen in das Bay­reu­ther Kreuz­stein­bad aus, um dort die Ret­tung Ertrin­ken­der aus dem Was­ser zu üben.

Das Kreuz­stein­bad bot sich als idea­les Übungs­ge­län­de an, da im Bad bereits Win­ter­ru­he war, die Becken aber wei­ter mit Was­ser gefüllt waren.

Unser Dank geht hier an die Ver­ant­wort­li­chen der Bay­reu­ther Stadt­wer­ke und des Bades, die die­se wich­ti­ge Übung ermöglichten.

Nach dem vor­ge­ge­be­nen Übungs­sze­na­rio waren auf einem See zwei Boo­te zusam­men­ge­sto­ßen und meh­re­re Per­so­nen in Was­ser­not gera­ten. Die Ertrin­ken­den und Ver­letz­ten wur­den von der Jugend­grup­pe der Bay­reu­ther Was­ser­wacht und den Bereit­schaf­ten des Kreis­ver­ban­des dar­ge­stellt. Ein Ret­tungs­wa­gen der Bereit­schaf­ten des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth sicher­te die Übung ab, kam aber nicht zum Einsatz.

Als die drei Fahr­zeu­ge der Was­ser­wacht an den Becken ein­tra­fen, mach­ten die sog. Mimen durch lau­te Hil­fe­ru­fe und Schrei­en auf sich aufmerksam.

Auf­ga­be des Ein­satz­lei­ters Was­ser­ret­tung war es nun, sich schnell einen Über­blick über die Ein­satz­si­tua­ti­on zu ver­schaf­fen und die Ein­satz­kräf­te best­mög­lich ein­zu­tei­len. Die Was­ser­ret­ter rüste­ten sich der­weil aus, zogen Neo­pren­an­zü­ge an und mach­ten sich dar­an, die im Was­ser in Not gera­te­nen Per­so­nen zu ret­ten. Sie war­fen ihnen ent­we­der Ret­tungs­bo­jen zu, um sie an Land zu zie­hen oder schwam­men zu den Per­so­nen hin, um sie an Land zubrin­gen. Hier war eine erste Unter­su­chung der Hilfs­be­dürf­ti­gen gefor­dert, wich­tig war auch, durch den Ein­satz von Ret­tungs­decken eine wei­te­re Aus­küh­lung zu verhindern.

Da von den Geret­te­ten die Infor­ma­ti­on kam, dass noch wei­te­re Per­so­nen abgän­gig sei­en, kamen die Tau­cher der Bay­reu­ther Was­ser­wacht in zwei Becken zum Ein­satz, such­ten in dem (auf­grund der Win­ter­pau­se) trü­ben Was­ser nach zwei Pup­pen, die anschlie­ßend „geret­tet“ wurden.

An einer der bei­den Pup­pen wur­de die Reani­ma­ti­on geübt. Ande­re Was­ser­wacht­ler such­ten wäh­rend­des­sen die fik­ti­ve Ufer­um­ge­bung (Becken­rand) nach ver­miss­ten Per­so­nen ab. Einer fik­tiv schwer ver­letz­ten Frau, die am Ufer gefun­den wur­de, muss­te erste Hil­fe gelei­stet wer­den, bis der eben­falls nur fik­tiv alar­mier­te Not­arzt eintraf.

Eine wich­ti­ge und gut gelau­fe­ne Übung, die ins­ge­samt rund zwei Mona­te an Vor­be­rei­tungs­zeit erfor­dert hat­te! Die ein­ge­setz­ten ehren­amt­li­chen Was­ser­wacht­le­rin­nen und Was­ser­wacht­ler waren auf­grund der Viel­zahl der in Not gera­te­nen Per­so­nen stark gefor­dert. Das Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent des Ein­satz­lei­ters wur­de eben­so geprüft, wie auch das Zusam­men­wir­ken der ein­ge­setz­ten Was­ser­ret­tungs­kräf­te und das Wis­sen und die Geschick­lich­keit jedes Einzelnen.

Übun­gen wie die­se sind wich­tig, um den Lei­stungs­stand zu über­prü­fen und Opti­mie­rungs­mög­lich­kei­ten festzustellen.

Der Lei­ter der Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth im BRK, Hans Sei­bel, dank­te abschlie­ßend bei der Übungs­be­spre­chung den ehren­amt­li­chen Ange­hö­ri­gen der Was­ser­wacht und der Bereit­schaf­ten des BRK für ihr tol­les Engagement.