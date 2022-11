BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend grif­fen drei Unbe­kann­te einen 16-Jäh­ri­gen an und raub­ten sei­ne Bauch­ta­sche. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Don­ners­tag­abend, zwi­schen 19.30 Uhr und 21 Uhr, über­fie­len drei unbe­kann­te Täter den Jugend­li­chen auf einem Fuß­weg in der Nähe der Agen­tur für Arbeit in Bam­berg und raub­ten gewalt­sam sei­ne Bauch­ta­sche, in der sich eine Geld­bör­se und 50 Euro Bar­geld befan­den. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie Rich­tung Agen­tur für Arbeit. Der 16-Jäh­ri­ge erlitt bei dem Hand­ge­men­ge leich­te Verletzungen.

Die Täter wer­den wie folgt beschrieben:

Per­son:

Zir­ka 1,85 Meter groß

Kräf­ti­ge Statur

20 – 30 Jah­re alt

Dun­kel gekleidet

Trug eine dunk­le Cap und wei­ße Turnschuhe

Tie­fe Stimme

Per­son:

Zir­ka 1,85 Meter groß

Kor­pu­lent

20 – 25 Jah­re alt

Voll­bart

Trug eine schwar­ze Cap mit sil­ber­nem Sticker

Beklei­det mit einer dunk­len Jog­ging­ho­se mit wei­ßen Strei­fen an der Außen­sei­te und einem schwar­zen Strickpullover

Tie­fe Stimme

Per­son:

1,90 – 1,95 Meter groß

Schlank

Zir­ka 20 Jah­re alt

Blon­de, lan­ge Haa­re zum Zopf gebunden

Zie­gen­bart

Trug eine Bril­le mit run­den Gläsern

Beklei­det mit einer wei­ßen „Tom­my Hil­fi­ger“ Win­ter­jacke und einer dunk­len Hose

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, ins­be­son­de­re die Per­son, die zur Tat­zeit in der Nähe des Tat­or­tes mit einem Hund spa­zie­ren war, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–491 mit der Kri­po Bam­berg in Ver­bin­dung zu setzen.