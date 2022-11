Am Frei­tag, 18. Novem­ber 2022, kom­men die bei­den wohl belieb­te­sten frän­ki­schen Komö­di­an­ten aus dem mit­tel­frän­ki­schen Fürth: Heiß­mann und Ras­sau ali­as Wal­traud & Marie­chen in die Sport­are­na nach Spei­chers­dorf. In ihrem aktu­el­len Tour-Pro­gramm 2022 „Aus­ge­lacht“ ballt sich das Beste aus 40 gemein­sa­me Jah­ren und drei Jahr­zehn­te mit eige­nem Thea­ter mit jeder Men­ge aktu­el­ler Spitz­fin­dig­kei­ten. Heiß­mann & Ras­sau bril­lie­ren mit komö­di­an­ti­schen Kaprio­len und schwung­vol­len Sket­che in einer über­ra­schen­den, tem­po­rei­chen und hei­te­ren Spaß-Revue.

Selbst­ver­ständ­lich dür­fen dabei die berühm­te­sten Wit­wen der Come­dy-Geschich­te nicht feh­len: Wal­traud & Marie­chen kom­men­tie­ren die gro­ßen und klei­nen Her­aus­for­de­run­gen des Lebens auch dies­mal mit ger­ia­tri­scher Gelas­sen­heit. Und musi­ka­lisch wird’s natür­lich auch, wenn Vol­ker Heiß­mann belieb­te Ever­greens und zeit­lo­se Schla­ger auf sei­ne ein­zig­ar­ti­ge Wei­se inter­pre­tiert. Das Erfolgs­ge­heim­nis von Heiß­mann & Ras­sau ist, dass bei­de sich vor allem sel­ber aus­la­chen. Auf das Publi­kum war­ten zwei höchst unter­halt­sa­me Stun­den ver­gnüg­li­chen Humors. Beginn: 19:30 Uhr. Ein­lass: 18:30 Uhr. Die Sport­are­na ist barrierefrei!

Vor­ver­kauf: Spar­kas­se und Schreib­wa­ren Neu­ner Spei­chers­dorf, Thea­ter­kas­se Bay­reuth, Bücher­la­den Kem­nath, Rei­se­bü­ro Märkl Kem­nath, sowie in den Online- Ticket-Por­ta­len NT-Ticket, okticket, even­tim, reser­vix, prin­ty­our­ticket und allen ande­ren bekann­ten VVK-Stellen.

Die wei­te­ren Ter­mi­ne der Bür­ger­stif­tung Lebensfreude:

Sams­tag, 7. Janu­ar 2023, Neu­jahrs­kon­zert „STS – Best of 40 Jah­re Welt­hits!“ mit der Band „Auf A Wort“.

Frei­tag, 17. März 2023, BR „Brettl-Spit­zen“ live – Volks­sän­ger­re­vue mit Jür­gen Kirner