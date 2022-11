For­sche­rin­nen-Camp in Koope­ra­ti­on mit Sie­mens Healt­hi­neers und der Tech­ni­schen Fakul­tät der FAU Erlan­gen-Nürn­berg sorgt für Ein­blick in die tech­ni­sche Berufswelt

Jugend­li­che für MINT begei­stern und pra­xis­na­he Berufs­ori­en­tie­rung zu ermög­li­chen ist ein essen­zi­el­ler Teil der Nach­wuchs­kräf­te­si­che­rung im tech­ni­schen Bereich. Eine Gele­gen­heit dazu bot das For­sche­rin­nen-Camp bei Sie­mens Healt­hi­neers in Erlangen/​Forchheim vom 30. Okto­ber bis zum 04. Novem­ber. Das Camp der Bil­dungs­in­itia­ti­ve Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0 wird von den baye­ri­schen Metall- und Elek­tro­ar­beit­ge­ber­ver­bän­den bay­me vbm als Haupt­för­de­rer und dem baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um als För­de­rer unterstützt.

Die Camp-For­ma­te von Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0 im Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. ste­hen ganz unter dem Mot­to „Tech­ni­sche Berufs­ori­en­tie­rung haut­nah erle­ben”. Beim For­sche­rin­nen-Camp mit Sie­mens Healt­hi­neers und der Tech­ni­schen Fakul­tät der FAU Erlan­gen-Nürn­berg tauch­ten Schü­le­rin­nen ab 15 Jah­ren aus Erlan­gen und Umge­bung in die Welt der tech­ni­schen Beru­fe ein. Mit Unter­stüt­zung von Ingenieur*innen und Dozent*innen beschäf­tig­ten sich die Teil­neh­me­rin­nen mit dem The­ma medi­zi­ni­scher Bild­ge­bung, beka­men Tipps und Tricks zur Bewer­bung und erhiel­ten Ein­blicke in die Stu­di­en­gän­ge Infor­ma­tik, Medi­zin­tech­nik, Elek­tro­tech­nik und tech­ni­sche Aus­bil­dungs­be­ru­fe. Bei der offi­zi­el­len Abschluss­ver­an­stal­tung prä­sen­tier­ten die jun­gen Talen­te ihre Erleb­nis­se der Woche einem Publi­kum aus Schüler*innen, Eltern, Unternehmensvertreter*innen und Verbandsvertreter*innen.

Das For­sche­rin­nen-Camp bie­tet die Mög­lich­keit, Schü­le­rin­nen für die Berei­che Tech­nik und IT zu begei­stern und ihnen so MINT-Beru­fe näher­zu­brin­gen. „Jun­ge Frau­en gewin­nen Ein­blicke in unse­re Bran­che und tre­ten mit den Betrie­ben in direk­ten Aus­tausch. Wir möch­ten ihnen ver­mit­teln, dass im tech­ni­schen Bereich aus­ge­zeich­ne­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten und ver­ant­wor­tungs­vol­le, hoch­span­nen­de Auf­ga­ben auf sie war­ten“, so Bert­ram Bros­sardt, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der baye­ri­schen Metall- und Elek­tro­ar­beit­ge­ber­ver­bän­de bay­me vbm.

Über 20 Jah­re Ver­net­zung von Nach­wuchs­kräf­ten und Wirtschaft

Die Sie­mens Healt­hi­neers und die Tech­ni­sche Fakul­tät der FAU Erlan­gen-Nürn­berg führ­ten bereits ver­schie­de­ne Camps gemein­sam mit der Bil­dungs­in­itia­ti­ve Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0 durch. Sie sind somit lang­jäh­ri­ge Koope­ra­ti­ons­un­ter­neh­men der Bil­dungs­in­itia­ti­ve. „Gemein­sam mit der Bil­dungs­in­itia­ti­ve Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0 lei­sten wir einen Bei­trag dazu, Jugend­li­chen digi­ta­le Beru­fe näher­zu­brin­gen und Mäd­chen für Tech­nik zu begei­stern. Neue Per­spek­ti­ven im Berufs­feld zu ent­decken und neue Fas­zi­na­tio­nen zu erken­nen ist für jun­ge Talen­te ein wich­ti­ger Schritt im Erwach­sen­wer­den“, äußert sich Vanes­sa Kehm, Ver­ant­wort­li­che für das Aus­bil­dungs­mar­ke­ting bei Sie­mens Healt­hi­neers. „Uns liegt am Her­zen, jun­ge Frau­en an tech­ni­sche Stu­di­en­gän­ge und Beru­fe her­an­zu­füh­ren, um so bis­her unent­deck­te Inter­es­sen zu för­dern“, sagt Astrid Niet­zold, Assi­sten­tin der Frau­en­be­auf­trag­ten der FAU.

För­de­rung der Nach­wuchs­kräf­te im MINT-Bereich

Fach­kräf­te für die Zukunft sichern, das ist eines der Zie­le der Bil­dungs­in­itia­ti­ve Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0. Aber auch die sozia­le und päd­ago­gi­sche Kom­po­nen­te kommt dabei nicht zu kurz: “In Zusam­men­ar­beit mit der Hoch­schu­le und dem Unter­neh­men ist es uns mög­lich, den Mäd­chen einen abwechs­lungs­rei­chen Ein­blick in tech­ni­sche Berufs­fel­der zu ermög­li­chen”, berich­tet Pro­jekt­lei­te­rin Ste­fa­nie Plank von Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0 im Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft (bbw) e. V. Die Teil­neh­me­rin­nen sind durch­weg begei­stert von den tech­ni­schen Camps mit prak­ti­schen Bestand­tei­len. „Das For­sche­rin­nen­camp 2022 war sehr erfah­rungs­reich. Beson­ders gut haben mir die Ein­blicke in die ver­schie­de­nen Vor­le­sun­gen der FAU Erlan­gen, die wir gewin­nen konn­ten, gefal­len“, erzählt Chri­sti­na (15) im Camp.

Über Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0

22 Jah­re Tech­nik – Zukunft in Bay­ern 4.0: Seit dem Jahr 2000 ver­folgt die Bil­dungs­in­itia­ti­ve das Ziel, Kin­der und Jugend­li­che für Tech­nik zu begei­stern. In 16 Pro­jek­ten – vom Kin­der­gar­ten und Schul­al­ter bis zum Über­gang in Aus­bil­dung oder Stu­di­um – soll das Inter­es­se der Teilnehmer*innen für tech­ni­sche, natur­wis­sen­schaft­li­che und digi­ta­le Zusam­men­hän­ge geweckt werden.

Mög­lich machen das die baye­ri­schen Metall- und Elek­tro-Arbeit­ge­ber bay­me vbm (Haupt­för­de­rer) und das Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft (bbw) e. V. (Trä­ger). Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie för­dert eben­falls die Initia­ti­ve. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.tez​ba​.de

Über das Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V.

Das Bil­dungs­werk der Baye­ri­schen Wirt­schaft (bbw) e. V. wur­de 1969 von den Baye­ri­schen Arbeit­ge­ber­ver­bän­den gegrün­det und ist gemäß sei­ner Sat­zung im gesell­schafts­po­li­ti­schen Auf­trag tätig. Die gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on ist heu­te eines der größ­ten Bil­dungs­un­ter­neh­men in Deutsch­land. Unter dem Dach des bbw e. V. sind 17 Bildungs‑, Inte­gra­ti­ons- und Bera­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen mit rund 10.500 Mitarbeiter*innen tätig – vor allem in Bay­ern, aber auch bun­des­weit sowie inter­na­tio­nal in 25 Län­dern auf vier Kon­ti­nen­ten. Das bbw bie­tet sowohl früh­kind­li­che Betreu­ung, Aus- und Wei­ter­bil­dung für öffent­li­che Auftraggeber*innen und Unter­neh­men als auch ein Stu­di­um an der Hoch­schu­le der Baye­ri­schen Wirt­schaft. Zum Port­fo­lio gehö­ren zudem Dienst­lei­stun­gen wie Zeit­ar­beit und eine Transfergesellschaft.