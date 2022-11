SAMS­TAG, 5. NOVEM­BER 2022, ALTE DAR­RE, BAD STAF­FEL­STEIN, 19.30 UHR Ein­tritt 20 Euro/​Vorverkauf 18 Euro

Nach­dem an den vor­her­ge­hen­den bei­den Wochen­en­den schon Erik Kno­nietz­ko und Dani­el Pic­con, bei­de aus Bad Staf­fel­stein, mit ihren Bands in der Alten Dar­re auf­tra­ten, ist Udo Lan­ger damit in direk­ter Fol­ge der drit­te ein­hei­mi­sche Künst­ler. Ent­spre­chend dem Kon­zept der KIS, bevor­zugt ein­hei­mi­sche Künst­ler zu för­dern, eine Büh­ne zu bie­ten und die eige­nen Mit­bür­ger damit anzu­re­gen KUL­TUR selbst zu gestal­ten und zu leben und sich nicht nur von dem trei­ben zu las­sen, was die über­re­gio­na­le oder inter­na­tio­na­le Kul­tur­sze­nen so alles anbieten.

Kon­zert­be­ginn ist um 19.30 Uhr. Ein­tritts­kar­ten gibt es beim Kur und Tou­ris­mus Ser­vice in Bad Staf­fel­stein, über die Home­page der KIS www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de und an der Abend­kas­se, die ab 19.00 Uhr geöff­net ist.