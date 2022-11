Eine ganz beson­de­re Über­ra­schung erleb­te Fami­lie Hein­rich aus Schwarz­ach am Main bei ihrem bereits drit­ten Besuch im Wild­park Hund­s­haup­ten. Sie waren die 125.000 Besu­cher des Wild­parks in die­sem Jahr.

Auch Land­rat Her­mann Ulm war vor Ort, gra­tu­lier­te und über­reich­te der Fami­lie als klei­ne Auf­merk­sam­keit einen Prä­sent­korb. „Ich freue mich, dass der Wild­park Hund­s­haup­ten auch in die­sem Jahr wie­der so vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher begrü­ßen durf­te und sich der Park nach wie vor gro­ßer Beliebt­heit erfreut“, so Land­rat Her­mann Ulm.