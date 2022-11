URBAN PRI­OL LIVE – Im Fluss

Ter­min:

Sonn­tag, 13. Novem­ber 2022 – 18.00 Uhr – Neu­Stadt­Hal­le am Schloss (Würz­bur­ger Str. 48 – Neu­stadt an der Aisch)

Urban Pri­ol ist einer der popu­lär­sten und sicher auch einer der besten deutsch­spra­chi­gen Kaba­ret­ti­sten des Lan­des. Trotz sei­ner hohen media­len Prä­senz stand und steht er am lieb­sten auf der Büh­ne. Am 13. Novem­ber 2022 kommt er nach Neustadt/​Aisch, um sein neu­es Kaba­rett­pro­gramm „Im Fluss.“ zu präsentieren.

Las­sen Sie sich die­sen Ter­min nicht ent­ge­hen! Man kann nicht zwei Mal in den glei­chen Fluss stei­gen, sagt Hera­klit, alles Sein ist Wer­den. Man denkt an den Ber­li­ner Groß­flug­ha­fen, und merkt: der alte Grie­che hat­te recht. „Alles Sein ist Wer­den“ – zu die­sem Schluss kommt Urban Pri­ol regel­mä­ßig, wenn er kurz vor der Dead­line an sei­nem Pres­se­text sitzt. Einem Fluss im stän­di­gen Wan­del gleich ist auch sein neu­es Pro­gramm. Mit Argus­au­gen ver­folgt der Kaba­ret­tist den ste­ten Strom des poli­ti­schen Gesche­hens, auch wenn beson­ders die groß­ko­ali­tio­nä­re deut­sche Poli­tik der letz­ten Jah­re eher an einen Stau­see erin­nert als an ein flie­ßen­des Gewäs­ser. Pri­ol ist immer am Puls der Zeit, spon­tan und tages­ak­tu­ell spot­tet er oft schnel­ler als sein Schat­ten den­ken kann.

Er grollt, don­nert, blitzt und lässt so, einem rei­ni­gen­den Gewit­ter gleich, vie­les in einem hel­len, hei­te­ren Licht erstrah­len. Ufer­los pflügt der Mei­ster der Par­odie durch die Nacht, bringt kom­ple­xe Zusam­men­hän­ge auf den Punkt und ver­wan­delt undurch­sich­tig-trü­be Stru­del in rei­nes Quell­was­ser. Mit Freu­de stürzt er sich in die Flu­ten des täg­li­chen Irr­sinns, taucht in den Abgrund des Absur­den, lästert lust­voll und hat dabei genau­so viel Spaß wie sein Publi­kum. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.kul​tur​agen​ten​.de

Kar­ten­vor­ver­kauf:

Buch­hand­lung Dorn, Wil­helm­str. 33 – NEA Tel: 0916 – 8839990 Buch­hand­lung Dorn, Keget­stra­ße 2, 91438 BW, Tel.: 09841 – 66266 Ver­lags­drucke­rei Schmidt, Nürn­ber­ger Str. 27 – 31 – NEA Tel: 09161 – 88 600 oder über www​.reser​vix​.de