Fahn­dung nach Motorradfahrer

SCHWAR­ZEN­BACH A.D.SAALE, LKR. HOF. Ohne Beu­te ent­kam ein Unbe­kann­ter Räu­ber am Don­ners­tag­abend nach einem Über­fall auf eine Tank­stel­le in Schwar­zen­bach an der Saa­le. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Gegen 19.20 Uhr betrat der Mann mit einer Sturm­hau­be auf dem Kopf die Tank­stel­le in der Indu­strie­stra­ße. Dort bedroh­te er die Ange­stell­te mit einer sil­ber­nen Schuss­waf­fe und for­der­te Bar­geld. Die Ange­stell­te ging jedoch nicht auf die For­de­rung ein und dräng­te ihn aus der Tank­stel­le. Ob es sich dabei um eine ech­te Schuss­waf­fe han­del­te, ist nicht bekannt.

Ohne Beu­te flüch­te­te der Mann im Anschluss auf sei­nem Motor­rad in Rich­tung B289.

Meh­re­re Poli­zei­strei­fen und ein Poli­zei­hub­schrau­ber fahn­de­ten bis­lang erfolg­los nach dem Mann.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich, zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

Schlan­ke Figur

Aus­län­di­scher Akzent

Trug eine Sturm­hau­be, schwar­ze Leder­hand­schu­he und einen schwar­zen Kapuzenpullover

Führ­te eine sil­ber­far­be­ne Hand­feu­er­waf­fe mit sich

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hinweise:

Wer kennt die Per­son auf­grund der Beschreibung?

Wer hat den beschrie­be­nen Motor­rad­fah­rer vor oder nach der Tat am Don­ners­tag­abend gesehen?

Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.