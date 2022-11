Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung am Garagentor

Herolds­berg – Im Tat­zeit­raum vom 31.10.2022 bis zum 02.11.2022 wur­de ein Gara­gen­tor gegen­über der Boly­stra­ße 4c beschä­digt. Auf­grund einer Schuh­ab­druck­spur am Gara­gen­tor ist davon aus­zu­ge­hen, dass es mut­wil­lig ein­ge­tre­ten wur­de. Sach­dien­li­che Hin­wei­se, die zur Ermitt­lung der bis­lang unbe­kann­ten Täter füh­ren, nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­dieb­stäh­le

Her­zo­gen­au­rach. In der Zeit zwi­schen Mon­tag­abend und Diens­tag­mor­gen wur­de ein blau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Trek, Typ X‑Caliber 7, an der Bus­hal­te­stel­le der Berufs­schu­le in der Erlan­ger Stra­ße entwendet.

Ein wei­te­res Rad wur­de im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag und Mon­tag­abend vor dem Are­na-Gebäu­de in der Adi-Dass­ler-Stra­ße gestohlen.

Hier­bei han­delt es sich um ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Scott.

Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet Per­so­nen, die Hin­wei­se zum Ver­bleib der Fahr­rä­der oder auch zu den Tätern machen kön­nen, sich unter 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Höchstadt a.d. Aisch – ver­such­ter Dieb­stahl auf dem Friedhof

In der Zeit vom 29.10.22 – 01.11.22 ver­such­te ein bis­lang Unbe­kann­ter ein altes Metall­kreuz von einem Grab auf dem Fried­hof in der Bam­ber­ger Stra­ße zu entwenden.

Das Kreuz wur­de vom Täter dabei halb aus der Ver­an­ke­rung geris­sen. Nach­dem das Kreuz aber spe­zi­ell gesi­chert war, ver­ur­sach­te der Täter ledig­lich Sach­scha­den in Höhe von ca. 500.- Euro. Nun ermit­telt die Poli­zei Höchstadt u.a. wegen des ver­such­ten Dieb­stahls. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Höchstadt a.d. Aisch – Van­da­lis­mus im Wachen­ro­ther Weg

In der Zeit vom 28.10. bis zum 02.11. riss ein Unbe­kann­ter den Metall­brief­ka­sten vom Kin­der­gar­ten Regen­bo­gen aus der Ver­an­ke­rung und zün­de­te den Inhalt an. Den beschä­dig­ten Brief­ka­sten ent­sorg­te der Täter in unmit­tel­ba­rer Nähe. Der Brief­ka­sten im Wert von ca. 400.- Euro wur­de dabei so stark beschä­digt, dass die­ser nicht mehr zu gebrau­chen ist. Die Poli­zei Höchstadt ermit­telt nun wegen der Sach­be­schä­di­gung und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 sich mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Vesten­bergs­greuth – Güll­e­fass und Anhän­ger geklaut

Vor ca. einer Woche ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in Duten­dorf von einem Wie­sen­grund­stück ein Güll­e­fass sowie einen land­wirt­schaft­li­chen Anhän­ger im Wert von ca. 5000.- Euro. Bei­de Anhän­ger waren aktu­ell ohne Zulas­sung. Daher ermit­telt die Poli­zei Höchstadt nun wegen des Dieb­stahls. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei unter der 09193/63940 entgegen.