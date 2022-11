Exper­ten des Umwelt­zen­trums informieren

Wenn die Näch­te län­ger und käl­ter wer­den, fan­gen vie­le Leu­te an, sich die dunk­len Stun­den vor einem war­men, pras­seln­den Feu­er im Kamin­ofen gemüt­lich zu machen. Dass es sich bei dem Brenn­stoff um einen nach­wach­sen­den Roh­stoff aus der Natur han­delt, macht einem ein noch bes­se­res Gefühl. Auch in der aktu­el­len Kri­sen­zeit wer­den vor­aus­sicht­lich vie­le Eigen­heim­be­sit­zer häu­fi­ger den Kamin­ofen nut­zen, um sich hoch­prei­si­ge Brenn­stof­fe für die Öl- oder Gas­hei­zung zu sparen.

Es gibt jedoch eini­ge Punk­te zu beach­ten, damit man durch das Befeu­ern des Kamins die Umwelt und sei­ne Nach­bar­schaft nicht unnö­tig beein­träch­tigt. Dar­auf weist das Umwelt­zen­trum am Land­rats­amt Lich­ten­fels hin.

Das Umwelt­bun­des­amt geht davon aus, dass die Fein­staub­be­la­stung durch Holz­feuerun­gen ins­ge­samt höher ist, als die durch den gesam­ten Pkw- und Lkw-Ver­kehr. Auf­grund von feh­ler­haf­ter Bedie­nung oder tech­ni­scher Män­gel kommt es dar­über hin­aus häu­fi­ger zu Rauch­ent­wick­lun­gen und damit zu einer direk­ten Beein­träch­ti­gung umlie­gen­der Anwoh­ner. Der Immis­si­ons­schutz am Land­rats­amt Lich­ten­fels möch­te eini­ge Tipps und Tricks an die Hand geben, damit Sie emissions‑, rauch- und schad­stoff­arm hei­zen und somit einen wert­vol­len Bei­trag zur Luft­rein­hal­tung lei­sten kön­nen. Vie­le Rege­lun­gen zum Nach­le­sen gibt außer­dem die Ver­ord­nung über klei­ne und mitt­le­re Feue­rungs­an­la­gen (1. BImSchV) vor.

Brenn­stoff und Qualität

Egal, ob Scheit­holz, Holz­bri­ketts oder Pel­lets: Der Ofen muss immer mit dem Brenn­stoff befeu­ert wer­den, für den er zuge­las­sen ist. Es muss sich jedoch immer um natur­be­las­se­nes Holz han­deln bzw. aus die­sem her­ge­stellt wer­den. Es darf kein lackier­tes oder ander­wei­tig behan­del­tes Holz ver­feu­ert wer­den, da hier­bei durch die Ver­bren­nung Stof­fe ent­ste­hen kön­nen, die über das Abgas aus­ge­tra­gen wer­den und schäd­lich, wenn nicht sogar krebs­er­zeu­gend sein kön­nen. Auch Rin­den­bri­ketts, Stroh, Papier oder son­sti­ge Abfäl­le haben nichts im hei­mi­schen Kamin­ofen zu suchen.

Holz­la­ge­rung

Wenn Sie Ihr Holz selbst im Wald schla­gen, hat es meist einen hohen Was­ser­ge­halt. Es muss des­halb vor dem Ein­satz im Ofen getrock­net wer­den, da durch die Was­ser­ver­damp­fung viel Ener­gie ver­braucht wird und die Tem­pe­ra­tur im Feu­er­raum nicht mehr für eine sau­be­re Ver­bren­nung aus­reicht. Das Holz kann ent­we­der im Frei­en, vor Regen und Feuch­tig­keit geschützt, für ein bis zwei Jah­re gela­gert oder tech­nisch getrock­net wer­den. Im feuch­ten Zustand brennt das Holz schlecht, qualmt und stinkt. Des­halb darf es beim Ein­satz im Kamin­ofen einen Feuch­te­ge­halt von 25 Pro­zent nicht über­schrei­ten, infor­miert das Umweltzentrum.

Das rich­ti­ge Heizen

Ziel des Anhei­zens ist es, mög­lichst schnell hohe Tem­pe­ra­tu­ren im Feu­er­raum zu erzeu­gen. Hier­zu wer­den Anzünd­hölz­chen mit einem Anzün­der ent­facht. Zu Beginn der Ver­bren­nung ist viel Luft­zu­fuhr nötig, wes­halb der Schie­ber voll­stän­dig geöff­net wer­den muss. Wenn die Ver­bren­nung auf die grö­ße­ren Holz­schei­te über­ge­grif­fen hat und in Gang gekom­men ist, kann die Luft­zu­fuhr wie­der zurück­ge­nom­men wer­den. Bei Kamin­öfen wer­den anschlie­ßend häu­fig klei­ne Men­gen an Brenn­stoff nach­ge­legt, am besten kurz bevor die Flam­me erlischt.

Ruß und Asche

Ein Indiz für eine gute Ver­bren­nung fin­den Sie auch in der Asche: Je weni­ger Rück­stän­de Sie haben, desto emis­si­ons­är­mer betrei­ben Sie auch Ihren Kamin­ofen. Soll­ten sich Ruß- und Asche­ab­la­ge­run­gen im Rauch­rohr und Schorn­stein ansam­meln, behin­dert das den Abtrans­port der Abga­se und kann auch dazu füh­ren, dass Abga­se in den Wohn­raum gelan­gen. Des­halb muss der Schorn­stein vom Kamin­keh­rer und das Rauch­rohr sowie der eigent­li­che Ofen von Ihnen selbst regel­mä­ßig gerei­nigt wer­den. Die übrig­ge­blie­be­ne Asche kön­nen Sie voll­stän­dig erkal­tet über den Haus­müll entsorgen.

Kon­trol­le und Wartung

Neben der Rei­ni­gung ist auch eine regel­mä­ßi­ge War­tung des tech­ni­schen Zustands erfor­der­lich. Bei älte­ren Model­len kön­nen auch Nach­rü­stun­gen oder der Aus­tausch des Brenn­rau­mes erfor­der­lich sein. Dies kon­trol­liert eben­falls der Kamin­keh­rer, jedoch nur alle drei bis vier Jahre.

Sie kön­nen jedoch auch selbst­stän­dig eini­ge Kon­trol­len vor­neh­men: Schließt die Ofen­tür noch rich­tig? Sind Schä­den am Rost erkenn­bar? Kön­nen Luft­schie­ber oder –klap­pen noch bewegt wer­den? Ist die Scha­mottie­rung abge­platzt? Soll­ten Sie sich unsi­cher über den Zustand Ihres Ofens sein, kon­tak­tie­ren Sie Ihren zustän­di­gen Kamin­keh­rer oder einen Fachbetrieb.

Wenn Sie die­se ein­fa­chen Punk­te beim Befeu­ern Ihres Kami­nes beach­ten, steht einem gemüt­li­chen Abend vor dem pras­seln­den Feu­er nichts im Wege. Sie tun etwas für die Lang­le­big­keit Ihres Ofens und schüt­zen gleich­zei­tig Ihre Nach­bar­schaft und die Umwelt.