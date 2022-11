Die Senio­ren­be­auf­trag­te Edel­traud Rös­ner ist sehr zufrie­den: „Es ist ein super Zuspruch, und so sind wir umge­zo­gen. Von der Büche­rei ins neben­an lie­gen­de Zeit­loch. Das wird der neue Treff­punkt, und mit der Jugend kön­nen wir die Nut­zung pri­ma abspre­chen. Die Tische waren schnell besetzt, so dass noch Stüh­le hin­zu­ge­stellt wur­den. Hand­ar­bei­ten und Spie­len fin­den künf­tig also >bei der Büche­rei<“ statt.“ Herz­li­che Ein­la­dung zum näch­sten Ter­min am Mon­tag, 28.11. von 15:00 – 17:00 Uhr. Wer möch­te, kann klei­ne Ster­ne aus Stoff nähen. Die klei­nen Ster­ne kön­nen zu deko­ra­ti­ven Gir­lan­den zusam­men­ge­fügt wer­den. Anlei­tung und Stoff kann zu einem gerin­gen Selbst­ko­sten­preis vor Ort erwor­ben werden.