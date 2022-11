Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

COBURG. Den Trep­pen­be­reich und die Haus­fas­sa­de eines Gebäu­des in der Park­stra­ße wur­de durch einen Unbe­kann­ten beschmiert. Durch die auf­ge­mal­ten Schrift­zei­chen CR 7 ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1000.-€. Hin­wei­se auf den oder die Täter nimmt die PI Coburg entgegen.

Motor­sä­gen und Hoch­druck­rei­ni­ger gestoh­len – Zeu­gen gesucht

NEU­STADT B.COBURG. In den frü­hen Diens­tag­mor­gen­stun­den stie­gen Unbe­kann­te in ein Geschäft in Neu­stadt bei Coburg ein und stah­len meh­re­re Ket­ten­sä­gen und Hoch­druck­rei­ni­ger. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Im Zeit­raum von Diens­tag, 1.30 Uhr bis 14.30 Uhr, ver­schaff­ten sich die Täter gewalt­sam Zutritt zu den Ver­kaufs- und Lager­räu­men eines Geschäf­tes in der Stra­ße „Allee“ in Neu­stadt bei Coburg. Sie durch­wühl­ten die Räum­lich­kei­ten und stah­len min­de­stens 15 Motor­sä­gen sowie min­de­stens zehn Hoch­druck­rei­ni­ger. Der Ent­wen­dungs­scha­den dürf­te sich ersten Schät­zun­gen zufol­ge etwa auf eine nied­ri­ge fünf­stel­li­ge Sum­me belau­fen, der Sach­scha­den beträgt rund 4.000 Euro.

Da die Die­be uner­kannt flüch­te­ten, sucht die Kri­po Coburg Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

Fahr­rad­dieb­stahl

Lau­ter­tal LKR. COBURG. In Lau­ter­tal stell­te eine Frau am 31.10.2022 ihr Pedel­ec ord­nungs­ge­mäß ver­sperrt vor einem Haus in der Cobur­ger Stra­ße ab. Gegen 10.00 h muss­te sie dann fest­stel­len, dass es ent­wen­det wor­den ist. Es han­delt sich um ein Pedel­ec der Mar­ke Cube, Far­be oran­ge und blau im Wert von 1800 €.

Hin­wei­se auf den oder die Täter bit­te an die Poli­zei Coburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rausch­gift in der Tasche

Stock­heim: Ein 41-jäh­ri­ger Stock­hei­mer wird sich dem­nächst wegen Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­set­zes straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müs­sen. Der amts­be­kann­te Beschul­dig­te wur­de in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch in der Indu­strie­stra­ße ange­hal­ten und einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Im Geld­beu­tel und in der vom Beschul­dig­ten mit­ge­führ­ten Ziga­ret­ten­packung wur­den die Beam­ten fün­dig. Der Mann hat­te hier­in ein Papier­brief­chen mit Cry­s­tal und eine Klein­men­ge Mari­hua­na ver­steckt. Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de sichergestellt.

Unbe­kann­ter beschä­dig­te Renault

Mit­witz: Im Orts­teil Schwärz­dorf wur­de in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag eine Renault Zoe beschä­digt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Scha­dens­ver­ur­sa­cher war offen­sicht­lich auf die Motor­hau­be des Fahr­zeugs gestie­gen und hat­te die­se hier­durch ein­ge­del­lt. Die Poli­zei Kro­nach konn­te ent­spre­chen­de Fuß­ab­druck­spu­ren sichern. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich nach Anga­ben des Geschä­dig­ten auf etwa 500,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Van­da­len unterwegs

NEU­DROS­SEN­FELD, LAN­GEN­STADT. In der Hal­lo­ween-Nacht vom 31.10.22 zum 01.11.22 kam es in Lan­gen­stadt zu Sach­be­schä­di­gun­gen. Unbe­kann­te Täter haben dort meh­re­re Ver­kehrs­zei­chen mut­wil­lig beschä­digt. Teil­wei­se wur­den die­se nur her­aus­ge­ris­sen, teil­wei­se wur­de sogar das Stand­rohr abge­bro­chen. Wei­ter kam es zu Ver­wü­stun­gen im Gar­ten eines Anwoh­ners. Dort waren ein Zaun und ein Kom­post­be­häl­ter Opfer der Van­da­len. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Kulm­bach unter 09221/6090.

Kulm­bach, Fran­ken­berg. Wei­te­re Van­da­len beschä­dig­ten in einem nicht näher ein­grenz­ba­ren Zeit­raum das Will­kom­men –Schild am Orts­ein­gang Fran­ken­berg. Die­ses steht nahe dem Wan­der­park­platz zum Main­zu­sam­men­fluss. An dem Holz­schild wur­de das Kup­fer­dach ver­bo­gen. Mög­li­cher­wei­se wur­de ver­sucht es abzu­rei­ßen. Der Scha­den fiel einem auf­merk­sa­men Spa­zier­gän­ger auf.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kulmbach.