Nach zwei­ein­halb Jah­ren Zwangs­pau­se nimmt der Weih­nachts-Töp­fer­markt im Schloss Thur­nau einen neu­en Anlauf. In den unru­hi­gen Zei­ten wie die­sen möch­te Sie der Weih­nachts-Töp­fer­markt umso herz­li­cher will­kom­men hei­ßen, in den hei­me­li­gen Sand­stein­hö­fen von Schloss Thur­nau für eini­ge Stun­den zur Ruhe zu kom­men und in vor­weih­nacht­li­cher Atmo­sphä­re die gan­ze Viel­falt euro­päi­scher Kera­mik zu ent­decken. In der Ver­gan­gen­heit hör­ten wir oft: „Durch die Tore von Schloss Thur­nau tre­ten wir ein in eine ande­re Welt“. Umso wün­schens­wer­ter ist das wohl jetzt.

Genie­ßen Sie bei einem Becher hei­ßen Glüh­weins die bewuss­te Stil­le der Schloss­hö­fe, las­sen Sie die Man­nig­fal­tig­keit und Schön­heit des kera­mi­schen Hand­werks auf sich wir­ken und viel­leicht fin­den Sie ganz für sich selbst oder als wert­vol­le Gabe zu Weih­nach­ten das eine oder ande­re Stück Kera­mik zum Bestau­nen, Befas­sen, Benut­zen. Aus uraltem Mate­ri­al hand­werk­lich gefer­tigt kommt die Schüs­sel aus Stein­zeug oder die Vase aus Por­zel­lan in unste­ter Zeit „aus einer ande­ren Welt“.

33. Weih­nachts-Töp­fer­markt im Schloss Thur­nau vom 02. bis 04.12.2022

Der Ein­tritt auf den Markt im Schloss Thur­nau ist selbst­ver­ständ­lich frei, Speis und Trank gibt es aus bester loka­ler Pro­duk­ti­on. Der Markt ist Frei­tag und Sams­tag von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Sonn­tag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöff­net. Herz­lich willkommen!

Andrea und Jörg Labuhn

Tel. 09271–367

info@weihnachtstöpfermarkt-thurnau.com

www.weihnachtstöpfermarkt-thurnau.com