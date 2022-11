Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad-Dieb­stahl

BAM­BERG. Am Frei­tag zwi­schen 17:30 und 19:00 Uhr ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter ein an der Kreu­zung Armee­stra­ße / Pödel­dor­fer Stra­ße abge­sperr­tes lila Her­ren Rad der Mar­ke Rose im Wert von 4400,- Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Dr.-von-Schmitt-Straße wur­de zwi­schen Frei­tag, 17.00 Uhr, und Mon­tag, 07.45 Uhr, die Stoß­stan­ge vor­ne rechts eines dort gepark­ten roten VW Golf beschä­digt und ver­kratzt. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Fahr­zeug Sach­scha­den von etwa 1000 Euro an und ent­fern­te sich, ohne sich um den Scha­den zu kümmern.

Die PI Bam­berg-Stadt sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Täterhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BISCH­BERG. Gleich mehr­fach mach­ten sich Unbe­kann­te in Bisch­berg an ver­schie­de­nen Gebäu­den zu schaffen.

Einer Mit­ar­bei­te­rin des Kin­der­gar­tens am Vogel­berg fiel auf, dass durch einen oder meh­re­re Unbe­kann­te eine Schei­be der Ein­rich­tung ein­ge­schla­gen und sich somit Zugang ver­schafft wur­de. Durch die Poli­zei Bam­berg-Land konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass im Tat­zeit­raum von Frei­tag 19:00 Uhr bis Mon­tag 11:40 Uhr ver­sucht wur­de einen Fen­ster­rah­men auf­zu­he­beln. Da dies miss­lang, wur­de eine Schei­be ein­ge­schla­gen. Im Inne­ren des Kin­der­gar­tens wur­den meh­re­re Schrän­ke und Türen auf­ge­bro­chen, Räum­lich­kei­ten ver­wü­stet und schließ­lich Bar­geld im unte­ren 3‑stelligen Bereich ent­wen­det. Der Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 5.000 Euro.

Im glei­chen Tat­zeit­raum wur­de zudem ver­sucht, in den Bau­hof in Bisch­berg ein­zu­bre­chen. Hier soll­te ein Toi­let­ten­fen­ster auf­ge­he­belt wer­den, was jedoch eben­falls miss­lang. Das ange­gan­ge­ne Fen­ster zeigt in Rich­tung des Fuß­ball­plat­zes. Hier ent­stand ledig­lich Sach­scha­den in Höhe von ca. 300 Euro. Zu einem Ent­wen­dungs­scha­den kam es nicht.

In bei­den Fäl­len bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gung

HIRSCHAID. Am Mon­tag­abend konn­ten meh­re­re Jugend­li­che dabei beob­ach­tet wer­den, wie die­se ein War­te­häus­chen am Bahn­gleis beschä­dig­ten. Hier­bei bewar­fen die­se das Häus­chen der­art mit Eiern, dass durch die star­ke Ver­un­rei­ni­gung ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 200 Euro ent­stand. Nun Ermit­telt die Bun­des­po­li­zei wegen Sachbeschädigung.

GER­ACH. Anwoh­ner eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses hör­ten gegen 3 Uhr nachts einen lau­ten Knall. Durch einen Unbe­kann­ten wur­de der dor­ti­ge Brief­ka­sten von der Haus­wand geris­sen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Mon­tag gegen 13:30 Uhr fuhr ein wei­ßer SUV gegen das Park­haus des ERTL-Zen­trums. Die­ser fuhr mit Wucht gegen einen Stütz­pfei­ler bzw. den Roll­tor­rah­men. Wie hoch der Sach­scha­den genau ist, muss noch erör­tert wer­den. Der Scha­den liegt etwa zwi­schen 20.000 Euro – 100.000 Euro.

Wer konn­te den Vor­fall beob­ach­ten und kann Anga­ben zu Fahr­zeug und Fahr­zeug­füh­rer machen? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Grä­fen­berg. Am Mon­tag­vor­mit­tag muss­ten Strei­fen­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt anrücken, da ein Pati­ent in einer Arzt­pra­xis aus­ra­ste­te und das dor­ti­ge Mobi­li­ar mut­wil­lig beschä­dig­te. Der 48-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Sach­be­schä­di­gung straf­recht­lich ver­ant­wor­ten und natür­lich auch für den Scha­dens­re­gu­lie­rung gera­de stehen.

Kir­cheh­ren­bach. Bereits am frü­hen Mon­tag­vor­mit­tag ende­te ein Streit um eine Pfer­de­hal­tung in einer Straf­an­zei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung. Eine 32-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Forch­heim stritt sich so vehe­ment mit einem Land­wirt, wodurch die­ser ver­letzt und sich in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben musste.

Grä­fen­berg. Ein wei­te­rer Streit wur­de der PI Eber­mann­stadt gegen Mon­tag­mit­tag mit­ge­teilt. Hier­bei strit­ten sich ein 87-Jäh­ri­ger und ein 48-Jäh­ri­ger wegen eines unan­ge­lein­ten Hun­des im sog. Buch­wald. Die zunächst ver­ba­le Strei­tig­keit ende­te in einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, wes­halb sich der Hun­de­hal­ter nun wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung ver­ant­wor­ten muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Einen Scha­den in Höhe von etwa 5.000.- € ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an einem in der Kant­stra­ße gepark­ten wei­ßen Pkw. Der Unbe­kann­te tou­chier­te den Klein­wa­gen im Bereich der vor­de­ren Stoß­stan­ge und ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen, die im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag, 17 Uhr, und Sams­tag, 12 Uhr, ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Neun­kir­chen am Brand. Am Mon­tag­abend wur­de ein 24-Jäh­ri­ger am Bus­bahn­hof einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Poli­zei­be­am­ten zwei Tüt­chen Mari­hua­na auf­fin­den. Die­se wur­den sicher­ge­stellt. Der 24-Jäh­ri­ge muss sich nun auf Grund des uner­laub­ten Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln straf­recht­lich verantworten.

Forch­heim. Am frü­hen Diens­tag­mor­gen fie­len einer Poli­zei­strei­fe zwei Fahr­rad­fah­rer auf, die die Ade­nau­er­al­lee in deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en befuh­ren. Bei der durch­ge­führ­ten Kon­trol­le weh­te den Beam­ten bereits Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen. Auch ein durch­ge­führ­ter Alko­test bestä­tig­te mit einem Ergeb­nis von über 1,7 Pro­mil­le den Ver­dacht des Alko­hol­ein­flus­ses. Die Wei­ter­fahrt der 23- und 24-jäh­ri­gen Rad­fah­rer wur­de unter­bun­den. Ihre Fahrt unter Alko­hol­ein­fluss hat­te eine Blut­ent­nah­me und eine Anzei­ge auf Grund der Trun­ken­heit im Ver­kehr zur Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vor­fahrt missachtet

Schwür­bitz, Lkr. Lich­ten­fels. Als am Mon­tag­nach­mit­tag eine 24-Jäh­ri­ge mit ihrem Toyo­ta in Schwür­bitz vom Leon­hards­berg in die Rat­haus­stra­ße ein­bie­gen woll­te über­sah sie den VW Golf eines 59-Jäh­ri­gen. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß, wobei die eben­falls 59-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin im VW leicht ver­letzt wur­de. Sie muss­te mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht wer­den. Bei­de Pkw waren zudem nicht mehr Fahr­be­reit und muss­ten von einem Abschlepp­dienst aus Lich­ten­fels gebor­gen wer­den. Es ent­stand Sach­scha­den von ins­ge­samt 10.000 Euro.

Mit Pedel­ec gestürzt

LICH­TEN­FELS. Eine 56-Jäh­ri­ge aus dem Lkr. Kro­nach war mit ihrem Fahr­rad, mit elek­tri­scher Unter­stüt­zung, von Michel­au nach Lich­ten­fels unter­wegs, als sie allein­be­tei­ligt vom Rad­weg abkam und stürz­te. Hier­bei zog sie sich eine Ver­let­zung an der Schul­ter zu und muss­te mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht werden.

Beim Rück­wärts­fah­ren nicht aufgepasst

Alten­kunst­adt, Lkr. Lich­ten­fels. Eine 65-Jäh­ri­ge ran­gier­te am Mon­tag­mor­gen in der Stra­ße Kien­müh­le aus einer Ein­fahrt rück­wärts auf die vor­bei­füh­ren­de Stra­ße. Hier­bei über­sah die Seat-Fah­re­rin einen her­an­na­hen­den Klein­trans­por­ter, mit wel­chem sie zusam­men­stieß. Ver­letzt wur­de nie­mand. Es ent­stand Sach­scha­den von ins­ge­samt 3.000 Euro.

Smart über­se­hen

Michel­au i. Ofr., Lkr. Lich­ten­fels. Leich­te Ver­let­zun­gen bei einem 74-jäh­ri­gen Smart-Fah­rer und Sach­scha­den i. H. v. 3.000 Euro waren die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les am Mon­tag­mor­gen, als ein 30-Jäh­ri­ger mit sei­nem Seat von der Lahm­stra­ße in die Schney­er Stra­ße ein­bog und die Vor­fahrt missachtete.

Rei­fen aufgeschlitzt

Burg­kunst­adt, Lkr. Lich­ten­fels. Ein bis­lang Unbe­kann­ter hat in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag, 18 – 5.30 Uhr, den hin­te­ren rech­ten Rei­fen eines grü­nen VW Mul­tivan, wel­cher auf einem Park­platz in der „See­wie­se“ abge­stellt war, beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den von ca. 100 Euro. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter 09571/9520–0.

Im Zusam­men­hang mit Hal­lo­ween gab es im Lkr. Lich­ten­fels bis­lang kei­ne poli­zei­lich bekannt­ge­wor­de­nen Straftaten.