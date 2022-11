In Unter­lein­lei­ter fei­ern an die­sem Wochen­en­de Otti­lia und Wil­helm Bezold ihr 60-jäh­ri­ges kirch­li­ches Ehe­ju­bi­lä­um im Krei­se ihrer drei Kin­der, neun Enkel­kin­der und fünf Uren­keln sowie wei­te­re Ver­wand­ten und Freun­de. Da die stan­des­amt­li­che Hei­rat schon ein paar Tage zuvor statt­fan­den gra­tu­lier­ten dem Jubel­paar bereits Vize­land­rä­tin Rosi Kraus und Bür­ger­mei­ster Alwin Geb­hardt. Bei­de sind wasch­ech­te Lade­rer Urge­stei­ne und gin­gen als Kin­der auch schon gemein­sam in die glei­che Grund­schu­le in Unter­lein­lei­ter. Wil­helm Bezold ist gelern­ter Mau­rer, arbei­te­te bei ver­schie­de­nen Bau­fir­men in der Regi­on und zuletzt bis zu sei­ner Ren­te in der che­mi­schen Indu­strie in Erlan­gen. Das Haus für sich und sei­ne Frau in Unter­lein­lei­ter bbau­te er natür­lich selbst. Vie­le Jah­re war Wil­helm Bezold zwei­ter und dann erster Kom­man­dant der Feu­er­wehr Unter­lein­lei­ter. Die Feu­er­wehr war sein Leben, genau­so wie das Holz­ma­chen im eige­nen Wald. Sei­ne Frau Otti­la ist eine gebo­re­ne Leis­ner und erlern­te den Beruf einer Haus­wirt­schaf­te­rin in dem sie einst auch im DAK Kur­haus in Unter­lein­lei­ter arbei­te­te. Bei­de ver­brin­gen bei bester Gesund­heit nun ihren Lebensabend.