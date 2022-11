Eine pro­fes­sio­nel­le Show vol­ler emo­tio­na­ler Höhepunkte

Mr. Rod – The No. 1 Rod Ste­wart Show

Sonn­tag, 6. Novem­ber 2022, 19 Uhr, Kul­tur­bo­den Hallstadt

Mit sei­ner mar­kan­ten Stim­me, sei­nen vie­len Hits und nicht zuletzt sei­ner uri­gen Per­sön­lich­keit begei­stert er seit fünf Jahr­zehn­ten welt­weit sein unge­bro­chen zahl­rei­ches Publi­kum – Rod Ste­wart. „Mr. Rod“, die in Euro­pa exklu­si­ve Hom­mage an den bri­ti­schen Welt­star und sei­ne Lie­der, über­zeugt auf gan­zer Linie mit einer pro­fes­sio­nel­len Show vol­ler emo­tio­na­ler Höhe­punk­te. Das Quar­tett prä­sen­tiert bestechend krea­ti­ven Inter­pre­ta­tio­nen unver­gess­li­cher Songs wie „Sai­ling“, „Mag­gie May“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Rhythm Of My Heart“, „The First Cut Is The Deepest“ und vie­ler ande­rer mehr. Und der sym­pa­thi­sche Kön­ner „Mr. Rod“ weiß immer wie­der zu faszinieren.

Nicht nur in Euro­pa, son­dern auch in Metro­po­len wie Sin­ga­pur, Hong­kong, Miami, Cara­cas oder Dubai zeig­ten sich die Fans bei sei­nen Kon­zer­ten begei­stert. „Very impres­si­ve” – Rod Ste­wart Manage­ment „Gre­at show and the best Rod I’ve ever seen“ – John Reid (Mana­ger Queen & Elton John) „Musi­ka­lisch bril­lant und unglaub­lich authen­tisch“ – Frank­fu­ter Rund­schau Mit ganz gro­ßem Gefühl oder ein­fach nur aus­ge­las­sen rockig, ein Stück von jeder sei­ner vie­len Facet­ten fin­det sich wie­der an die­sem Abend vol­ler Erin­ne­run­gen und Über­ra­schun­gen mit der Musik von Rod Ste­wart – in der unwi­der­steh­lich guten unplug­ged Show von “Mr. Rod”!

Wei­te­re Infos und Tickets gibt es hier und hier.