Ganz im Zei­chen der Kar­tof­fel steht der zwei­te Mar­ti­ni­markt, zu dem das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, der Club Bam­berg-Kuni­gun­de, Mit­glied des welt­wei­ten Netz­werks Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal, sowie der För­der­ver­ein Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land am Sams­tag und Sonn­tag, 12. und 13. Novem­ber 2022 nach Frens­dorf einladen.

Die Besu­cher erwar­tet ein reich­hal­ti­ges Ange­bot: selbst her­ge­stell­tes Gebäck, Kaf­fee und Kuchen, Brat­wür­ste vom Grill, lecke­re Fein­kost, wär­men­de Sup­pen, Wein und Sec­co, Mar­me­la­den, Chut­neys und Likö­re aus eige­ner Pro­duk­ti­on, hand­ge­schöpf­tes Papier, Sei­fen und Natur­kos­me­tik, Kin­der­spiel­zeug und Skulp­tu­ren aus Holz, anspre­chen­de Geschenk­ar­ti­kel wie kunst­voll bemal­te Stei­ne, (Handy-)Taschen aus Filz, Ker­zen, Stif­te und Schmuck, sowie ein Floh­markt für edle Second-Hand-Taschen. Kin­der kön­nen sich freu­en auf eine Bastel­werk­statt, eine Tom­bo­la und eine Mär­chen­er­zäh­le­rin. Erwach­se­ne erwar­ten Kurz­ge­schich­ten, Info-Bei­trä­ge rund um die Kar­tof­fel, frän­ki­sche Volks­tän­ze und eini­ges mehr. Die fei­er­li­che Eröff­nung am Sams­tag um 16 Uhr beginnt mit den Gruß­wor­ten von Land­rat Johann Kalb und der Prä­si­den­tin des SI-Clubs Kuni­gun­de Dr. Bar­ba­ra Pitt­ner, musi­ka­lisch beglei­tet von Jagd­horn­blä­sern, und endet mit einem Gedicht­bei­trag des Kul­tur­kin­der­hau­ses Frensdorf.

Der Erlös der sor­op­ti­mi­sti­schen Ange­bo­te auf dem Mar­ti­ni­markt fließt in die Ser­vice­pro­jek­te des Clubs. Die Club­schwe­stern set­zen sich ins­be­son­de­re unter dem Mot­to „Wis­sen macht Spaß“ seit 2014 jähr­lich für Lern‑, För­der- und lnte­gra­ti­ons­hil­fen an fünf Grund- Mit­tel­schu­len in der Regi­on ein. Alle zwei Jah­re loben sie einen Pro­mo­ti­ons­preis für Absol­ven­tin­nen der Uni­ver­si­tät Bam­berg aus sowie gemein­sam mit den SI-Clubs der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg einen Kunst­preis, mit dem das künst­le­ri­sche Schaf­fen von Frau­en gewür­digt wird.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.mar​ti​ni​markt​-frens​dorf​.de oder www​.bau​ern​mu​se​um​-frens​dorf​.de

Öff­nungs­zei­ten des Mar­ti­ni­markts im Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land in Frensdorf:

Sams­tag, 12.11.2022, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonn­tag, 13.11.2022, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr