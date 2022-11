Markt Ecken­tal: Fort­her Ska­ter­park ist ab 7. Novem­ber 2022 gesperrt

Am Ska­ter­park in Forth sind Sanie­rungs­ar­bei­ten an Beton­tei­len nötig. Des­halb muss der Ska­ter­park für die Nut­zer gesperrt wer­den. Ursprüng­lich war…