Sai­son 2022/23 – Spiel­be­richt vom 29. Okto­ber 2022 – Bun­des­li­ga Männer

Zerbst klar und deut­lich über­le­gen – SKC Vic­to­ria chan­cen­los gegen Zerbst

Es kam, wie es vie­le erwar­tet hat­ten, und so setz­te sich der SKV Rot Weiß Zerbst am 6.Spieltag klar und deut­lich mit 7:1 MP und 3935:3622 Kegel beim SKC Vic­to­ria Bam­berg durch. Bester Bam­ber­ger war Mar­co End­res mit 655 Kegel, womit er auch den Ehren­punkt für die Vic­to­ria ein­fuhr. Durch die Nie­der­la­ge bleibt der SKC Vic­to­ria mit 1:11 Punk­ten am Tabel­len­en­de, wäh­rend die Gäste aus Zerbst wei­ter­hin ver­lust­punkt­frei sind (10:0 Punk­te). In den wei­te­ren Spie­len setz­ten sich Rain­dorf (8:0 in Fried­richs­ha­fen), Wern­burg (6:2 in Lorsch) und Hall­berg­moos (6:2 gegen Schwabs­berg) durch. Das Spiel Unter­har­mers­bach gegen Brei­ten­güß­bach ende­te mit 4:4 Unentschieden.

Im Start trat der SKC Vic­to­ria mit Hol­let, Huth und Kun­ze an und sie tra­fen auf drei Ex-Bam­ber­ger mit Weiß, Wil­ke und Fritz­mann. Es war schon früh zu sehen in wel­che Rich­tung das Spiel lau­fen wür­de, was aber nicht an über­ra­gen­den Ergeb­nis­sen der Gäste lag, son­dern viel­mehr an den Resul­ta­ten der Heim­spie­ler. Hol­let, der für Wag­ner ins Team rück­te war bis zur Halb­zeit gegen Weiß chan­cen­los, konn­te dann aber mit 162:152 ver­kür­zen. Am Ende unter­lag er mit 3:1 SP und 639:608 gegen Weiß. Huth, der einen abso­lut deso­la­ten Start erwisch­te, wur­de fol­ge­rich­tig nach 60 Wurf durch André Carl aus der 2.Mannschaft ersetzt. Der jun­ge Carl fei­er­te damit sei­ne Bun­des­li­ga­pre­mie­re und hol­te sich vol­ler Eupho­rie spie­lend den 3.Satz. Am Ende unter­lag auch die­ses Duo gegen Wil­ke mit 3:1 SP bei 652:533 Kegel. Mit Span­nung wur­de das Duell der bei­den Natio­nal­spie­ler Kun­ze gegen Fritz­mann erwar­tet. Nach mäßi­gem Start hat­te Kun­ze dann die Chan­ce zum Aus­gleich, spiel­te aber mit der letz­ten Kugel zwei Kegel zu wenig und so führ­te Fritz­mann mit 2:0 SP. Eine Füh­rung, die er nicht mehr abgab und sich am Ende dann deut­lich mit 4:0 SP und 644:594 gegen Kun­ze durch­set­zen konn­te. Zerbst führ­te nach dem Start­trio mit 3:0 MP und bereits 200 Kegel, was bereits die Vor­ent­schei­dung sein sollte.

Im Schluss­trio soll­ten nun Lan­ge, End­res und Cra­ci­un gegen Hoff­mann, Kova­cic und Ern­je­si wenig­stens noch für Ergeb­nis­kos­me­tik sor­gen. Das Duell von Cra­ci­un gegen Ern­je­si war am Ende eine kla­re Sache für den Spie­ler aus Zerbst. Ver­hal­ten gestar­tet zeig­te Ern­je­si in den Fol­ge­sät­zen mit 181, 186 und 182 Welt­klas­se Lei­stun­gen und schraub­te sein Ergeb­nis auf den Tages­best­wert von 699, womit er Cra­ci­un (592) mit 4:0 SP besieg­te. Ein span­nen­des Duell lie­fer­ten sich Lan­ge und Hoff­mann, in dem bei­de Akteu­re sich jeweils abwech­selnd die Sät­ze sicher­ten. Ledig­lich ein schwä­che­res Vollen­spiel im letz­ten Satz ver­hin­der­te einen Erfolg von Lan­ge und so setz­te sich am Ende Hoff­man bei 2:2 SP mit 649:640 durch. Ein für die Zuschau­er sehens­wer­ten Schlag­ab­tausch lie­fer­ten sich Mar­co End­res und Igor Kova­cic, in dem der Bam­ber­ger mit 164:159 den bes­se­ren Start erwisch­te. Aber der ser­bi­sche Welt­mei­ster in Zerb­ster Rei­hen sorg­te post­wen­dend mit 169:161 für den Aus­gleich und erspiel­te sich anschlie­ßend mit 164:162 eine 2:1 Füh­rung. Doch End­res zeig­te eine kämp­fe­risch vor­bild­li­che Lei­stung und for­der­te den Team-Welt­mei­ster von 2021 bis zum Ende. Nach 105:99 lag End­res nun mit einem Kegel vor­ne und war gewillt die­sen mini­ma­len Vor­sprung ins Ziel zu ret­ten. Mit Glück und Geschick gelang ihm dies auch und so hol­te er sich den 4.Satz mit 168:160, womit er zum 2:2 nach Sät­zen aus­glei­chen konn­te. Im Gesamt­ergeb­nis lag er am Ende mit 655:652 vor­ne, hol­te damit den Ehren­punkt und war auch Bam­bergs bester Spie­ler im Duell mit dem Abon­ne­ment­mei­ster aus Zerbst, der am Ende als abso­lut ver­dien­ter Sie­ger von der Bahn ging.

Wei­te­re Infos zur Spiel­sta­ti­stik gibt es als pdf zum Down­load hier sowie zum Spiel­be­richt hier.