„Ihnen ste­hen alle Türen offen“

In einer Fei­er­stun­de in der Ober­fran­ken­hal­le hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth die erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der IHK-Aus­bil­dungs­prü­fun­gen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth geehrt. Eine beson­de­re Wür­di­gung erhiel­ten dabei 30 Prü­fungs­be­ste, die ihre Aus­bil­dung mit der Note 1 abge­schlos­sen haben. Axel Gott­stein, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Bay­reuth, gra­tu­lier­te den erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten und lob­te ihre her­vor­ra­gen­de Lei­stung wäh­rend Aus­bil­dung und Prüfung.

Im Raum Bay­reuth haben 372 Aus­zu­bil­den­de ihre Abschluss­prü­fun­gen erfolg­reich abge­legt, 289 in den kauf­män­ni­schen Beru­fen, 83 in den gewerb­lich-tech­ni­schen Beru­fen. Damit hät­ten sie eine ent­schei­den­de Etap­pe auf ihrem Weg ins Berufs­le­ben gemei­stert. Der Abschluss sei zugleich das Ende eines alten und der Beginn eines neu­en Lebens­ab­schnitts, so Gott­stein, der auch in Namen des Gre­mi­ums­vor­sit­zen­den und IHK-Vize­prä­si­den­ten Jörg Lich­ten­eg­ger gra­tu­lier­te: „Die beruf­li­che Aus­bil­dung legt eine her­vor­ra­gen­de Basis für die Kar­rie­re: Ihnen ste­hen in unse­rer Regi­on alle Türen offen.“ Gott­stein appel­lier­te an die jun­gen Men­schen, die Mög­lich­kei­ten des lebens­lan­gen Ler­nens zu nut­zen und sich kon­ti­nu­ier­lich wei­ter­zu­ent­wickeln. „Unse­re Wirt­schaft braucht Nach­wuchs­kräf­te wie Sie!“

Von ihren eige­nen beruf­li­chen Anfän­gen berich­te­ten die Bay­reu­ther Unter­neh­mer Alex­an­der Zahn (DES­KO GmbH) und Tho­mas Wenk (Lie­bes­bi­er, Oskar – Das Wirts­haus am Markt). Ganz gleich, ob Indu­strie, Han­del, Gastro­no­mie oder jede ande­re Bran­che: Lei­den­schaft für den Beruf und Freu­de an der Arbeit sei­en ent­schei­dend und einer der Schlüs­sel zur Work-Life-Balan­ce, gaben die bei­den den Absol­vie­ren­den mit auf den Weg.

Stell­ver­tre­tend für alle erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten aus dem Prüf­be­zirk Bay­reuth rich­te­te André Lau­ter­bach, der sei­ne Aus­bil­dung bei der NKD Group GmbH in Bind­lach absol­viert hat­te, sei­nen Dank an IHK, Aus­bil­dungs­be­trie­be, Lehr­kräf­te sowie an Freun­de, Fami­li­en und Kol­le­gen für die viel­fäl­ti­ge Unter­stüt­zung wäh­rend der Aus­bil­dungs­zeit. „Wäh­rend unse­rer Aus­bil­dung sind wir an unse­ren Auf­ga­ben gewach­sen – beruf­lich und auch per­sön­lich“, so Lauterbach.

Als Prü­fungs­be­ste wur­den ausgezeichnet: